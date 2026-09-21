賴清德批政治接班　張麗善反擊別忘雲林蘇家

雲林縣長張麗善。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月21日電（記者 李京昇）民進黨雲林縣長參選人、綠委劉建國昨天成立競選總部，擔任競總主委的賴清德到場助講，再度批評張家政治接班。中國國民黨籍雲林縣長張麗善21日則反擊自己並非世襲接班，強調若是家族傳承，早在其胞兄、前雲林縣長張榮味卸任時就直接接任，並提醒雲林“不衹有張家，還有蘇家”。



賴清德本月16日抵雲林主持行動中常會，並接受雲林縣長參選人劉建國邀請，擔任競總主委，昨天劉建國在斗六市棒球場舉行競選總部成立大會，賴清德再度前往雲林為劉建國助選，並又批評劉的主要對手國民黨雲林縣長參選人、藍委張嘉郡。賴說，不能容許雲林這塊民主聖地變成張家的天下，並質疑張家兄長做完縣長交給小妹，小妹做完又要交給姪女，“大家能夠接受嗎？”並呼籲應將政治權力交給有能力的劉建國。



面對賴清德連日將“張家接班”作為攻防焦點，張麗善今天回應表示，選舉是選賢與能，相信鄉親比較這次參選人後，心裡都有答案，知道把票投給誰，才能真正帶動地方發展、關心鄉親福祉，政治人物“凡走過必留下痕跡”，多年來誰真正為鄉親做事、誰沒有發揮最高效率，鄉親都會用理性與智慧判斷。



張麗善強調，外界都稱是張家在當家，但她自己並非世襲接班，她如果可以傳承跟世襲的話，在張榮味2005年卸任的時候，她早就要順理來接位。她也指出，她過去2009年退選、2014年落選，後來是在鄉親鼓勵下持續努力，才有機會當選服務雲林、推動地方建設，並非一路按照家族安排接班。



針對綠營一直強調“張家”，張麗善也反擊，提醒外界“不要忘了，雲林不衹有張家，還有蘇家。”



張麗善其意指民進黨前雲林縣長蘇治芬家族也長期在地方深耕，家族勢力包括蘇治芬父親蘇東啟曾任雲林縣議會議員；母親蘇洪月嬌也長期擔任黨外及民進黨籍省議員，在政壇上也相當活躍；姊姊蘇治洋也曾任省議員、“國大代表”。