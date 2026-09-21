黨產會敗訴質疑法院　國民黨批干預司法

國民黨文傳會主委陳以信接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月21日電（記者 張嘉文）不當黨產處理委員會主委林峯正20日質疑最高行政法院針對中國國民黨舊中央黨部、國發院土地及大孝大樓等三案判決，引發最高行政法院罕見發聲反駁。國民黨文傳會主委陳以信今天表示，黨產會拿不出證據、打輸官司，竟反過來攻擊法院，以“轉型正義”之名所作所為，已經創造新的“轉型不正義”。



陳以信強調，轉型正義不能凌駕依法行政，更不能成為干預司法的“尚方寶劍”，最高行政法院這次對黨產會的批評，也反映司法不能成為任何政黨的附隨組織，黨產案件就應讓證據與法律說話。



至於國民黨若依法取回遭追徵黨產如何處理？陳以信說，黨主席鄭麗文已表明，將優先用於處理債務、償還黨工退休金，剩餘部分捐作公益，未來不會再使用於選舉。



林峯正日前在學術研討會中指稱，最高行政法院針對國民黨舊中央黨部、國發院土地及大孝大樓等3案判黨產會敗訴，質疑法院判決讓不當黨產成了合法利益，相關言論經媒體報導引發關注，最高行政法院更是罕見發布新聞稿嚴正澄清，黨產會若對判決結果不服，應循現行體制謀求救濟，而非敗訴後發表帶有強烈主觀色彩的質疑，並批評此舉“有失行政機關應尊重法治的基本素養”，更嚴重破壞權力分立分際。



陳以信今天在國民黨中央受訪時對此表示，最高行政法院罕見發出聲明嚴詞批評，已是相當嚴重的警告，“林峯正應該要向司法道歉”。



陳以信說，黨產會近年追查國民黨黨產，雖標榜“轉型正義”，但許多應負的舉證責任，卻以政治方式面對。國民黨則持續依法進行司法攻防，遺憾的是黨產會敗訴後仍使用政治語言、意識形態操作，反過來質疑法院。