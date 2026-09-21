綠議員邀與黃世杰辯論　張善政當場拒絕

民進黨桃園市議員余信憲21日質詢時突然拿出辯論邀請函。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月21日電（記者 盧誠輝）民進黨籍桃園市議員余信憲21日總質詢時，突然拿出邀請函信封袋，走向在備詢台的中國國民黨籍桃園市長張善政，邀請張跟民進黨桃園市議員參選人黃世杰辯論，當場遭張拒絕，場面尷尬。



桃園市議會21日舉行第3屆第8次定期會市政總質詢，張善政率領各局處首長到場備詢。



民進黨籍桃園市議員余信憲質詢時，除了不斷質疑張善政對市政的了解程度外，更當場拿出自製的邀請函信封袋，走向在備詢台的張善政，稱自己是黃世杰競選辦公室的執行副總幹事，邀請張跟黃進行辯論。



張善政不願意接下邀請函說“我並沒有接受”，余信憲則強調“你可以拒絕，回文給我拒絕”，張馬上拒絕說“現在就在議會殿堂公開場合上講，我在選委會登記的時候，勾選的是願意參加政見發表會，而不是辯論會”。



余信憲趁張善政在說話時，把邀請函信封袋放在張的桌上，等張說完話，徐還嘲諷說“你不敢跟黃世杰辯論就代表你害怕”，張則回應說“我不需要花那個時間”，張說完便拿起邀請函信封袋要還給余，余說“先放這邊，等一下請議事組同仁處理”。



坐在張善政身旁的國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓馬上伸手接過邀請函信封袋，並把它摺起來收好，才結束現場的尷尬氣氛。