拼雲林縣長　張嘉郡談斗六未來10年藍圖

國民黨雲林縣長參選人、藍委張嘉郡（左四）21日舉行政見發表會。（中評社 李京昇攝） 中評社台北9月21日電（記者 李京昇）中國國民黨雲林縣長參選人、藍委張嘉郡21日提出“斗六未來十年城市發展模型”，以“石榴育才、雲科研發、產業落地”為三大支柱，主張將石榴國中升級為科技實驗高中，串聯雲科大、智慧電動車產業園區及企業，打造從教育、研發到就業的人才培育鏈，讓青年能在地就學、就業與成家。



斗六是雲林縣人口最多的行政區，大約10.9萬人，是全縣的政治、經濟、文化、教育、醫療與行政核心。



張嘉郡今天舉行政見發表會，邀集各界代表，包括雲林縣工業會理事長陳麒升、斗六工業區廠商協進會理事長黃政雄、雲林縣工策會總幹事張耀文、凱馨實業股份有限公司總經理鄧學極、台灣卜蜂企業股份有限公司副總經理林咏修、退休校長林淑英、石榴實驗國中家長會會長張明忠等人到場站台。



張嘉郡表示，石榴國中過去曾面臨招生不足問題，但轉型科技實驗中學後已連續3年滿招，顯示只要教育做出特色，即使位處非都會區，同樣能吸引學生及家長。她主張進一步增設高中部，朝“科技實驗完全中學”發展，讓學生接受AI、資訊工程、機電整合、自動控制、物聯網及雲端運算等課程後，能延續科技教育。



她說，教育不能只停留在國中階段，應一路銜接雲科大及產業，讓孩子從教育階段就看見未來的就業方向。張嘉郡並將雲科大定位為斗六城市升級的引擎，盼透過人才培育及產學合作，與AI、智慧移動及電動車產業接軌。



在產業方面，張嘉郡表示，斗六智慧電動車創新產業園區規劃約241公頃，聚焦智慧電動車及AI產業，預估可創造約4100個就業機會、年產值新台幣150億元。她主張政策延續，推動園區落地，並結合雲科大現有的電動車產業人才培育基地，形成研發、人才與產業鏈結。



張嘉郡也提到，矽品精密科技已在斗六動工，未來若持續擴大投資，將帶來更多就業機會，而企業方面也盼優先進用在地人才，若能從石榴實驗教育、雲科大一路銜接到產業，將有助於降低青年外流。



她說，斗六未來不能只扮演行政中心角色，而要讓“教育培育人才、人才帶動產業、產業改變城市”，讓年輕人不必離開家鄉，也能完成學業、找到工作、建立家庭，形成教育與產業相互帶動的城市發展模式。



退休校長林淑英表示，完整教育環境有助於讓雲林子弟留在家鄉發展；雲林縣工業會理事長陳麒升則認為，斗六是雲林發展軸心，若斗六能形成示範，將帶動其他鄉鎮發展。