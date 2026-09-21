趙文志：中美峰會台灣問題一定會談

中正大學戰略暨國際研究所教授趙文志。（中評社 張穎齊攝） 出席座談會專家學者合照。（中評社 張穎齊攝） 習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻座談會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月21日電（記者 張穎齊）中正大學戰略暨國際研究所教授趙文志21日在座談會表示，中日關係目前不好，但他認為相關問題不會被放到中美峰會中作為核心議題討論，此次中美峰會有幾項主要議題，其中台灣問題一定會談，此外還有AI議題，以及經貿方面中國將採購多少美國大豆、農產品等，這些才是中美雙方比較可能集中討論的內容。



兩岸政策協會21日在台大校友會館舉辦“習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻座談會”，由淡江大學外交與國際關係學系助理教授、兩岸政策協會理事長洪耀南主持，陸委會副主委沈有忠受邀致詞。與會者另有匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南、淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳、淡江大學中國大陸研究中心主任陳建甫、中正大學戰略暨國際研究所教授趙文志、東海大學政治系主任邱師儀等人。



日本首相高市早苗曾提出“台灣有事可能構成存亡危機事態”，使中日關係惡化，日本更提出2026年防衛白皮書，將中國定位為日本“前所未有最大的戰略挑戰”，並指出中日關係與區域安全正面臨新一輪的緊張與變化。



座談會後開放媒體提問，記者問，當前中日關係緊張，中美領導人24日舉行峰會時，是否可能討論中日關係，甚至由美方協助促成中日關係和緩？



趙文志表示，中日關係目前不好，但中日議題並不是24日中美峰會的核心，即使中日關係被提及，以美國總統特朗普與日本首相高市早苗的關係來看，特朗普也不太可能順著中方的意思，向日本施壓要求和緩中日關係。



趙文志說，日本議題在當前中美關係中並非雙方準備討論的核心，因此他研判中日關係不太可能成為峰會重點，即使中美領導人真的談到日本問題，以特朗普跟高市早苗的關係，也不會順著中國的意思，向日本施壓、要求日本與中國大陸和緩關係。



趙文志重申，因此在24日中美峰會中，相較於目前緊張的中日關係，台灣、AI及經貿等議題仍較值得觀察，中日關係並非此次峰會的主要軸線。



趙文志，政治大學“國發所”博士。現任中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授、副教務長，曾任中正大學戰略暨國際事務研究所長、政治大學預測市場研究中心研究員、成功大學東南亞研究中心特邀研究人員等。