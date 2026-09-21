青鳥揚言抵制鬍鬚張　洪毓祥請吃滷肉飯力挺

民眾黨籍“立委”洪毓祥21日大方請媒體吃鬍鬚張滷肉飯便當力挺。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月21日電（記者 鄭羿菲）2026地方選舉白熱化，連鎖餐飲店鬍鬚張少東張耀升日前出席中國國民黨籍台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會力挺蔣，青鳥揚言抵制。台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥21日大方請媒體吃鬍鬚張滷肉飯力挺，他酸說，青鳥不吃鬍鬚張，都吃鳥飼料，難道大家要活在被霸凌、被青鳥囂張出征的年代？



台灣民眾黨“立法院”黨團21日召開“違法轉包、假合約詐貸！綠營權貴‘零元購’！”記者會，民眾黨籍“立委”洪毓祥、高雄市議員參選人林于凱出席。



洪毓祥表示，每個人都有自己的政治立場，民進黨政府若放任支持者、青鳥搞這種文革式的清算出征，無助於台灣社會的對話與團結。為什麼台灣不去遏制青鳥？我們難道是一個活在被霸凌、被青鳥囂張出征的年代？造成社會對立，大家都息事寧人，然後不敢吭聲？



洪毓祥說，每個人都有自己的政治立場，台灣社會就是包容，我們絕對捍衛你有說話的權利，但反對用這種霸凌的方式去騷擾、去造成台灣人民的對立。他決定今天用行動支持鬍鬚張，請黨團同仁、媒體一起吃鬍鬚張便當。沒必要這樣，不過是吃一碗滷肉飯而已，有這麼嚴重嗎？莫名其妙。



媒體問及，針對不當黨產處理委員會主委林峯正批評，最高行政法院判決使國民黨已脫手的不當黨產“入袋為安”，最高行政法院20日罕見發布新聞稿嚴正回應，強調法官依法獨立審判，勿以政治語言干擾司法、誤導社會大眾。洪毓祥指出，若秉公處理歸還於“國家”，大家都沒意見，行政法院判決已經下來，就按照判決處理。



洪毓祥說，過去種種不管如何，民進黨絕對不可以把這些冠冕堂皇的人權促進委員會、黨產會等，作為整肅在野黨的工具。