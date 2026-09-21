洪申翰抵陸參加APEC　張五岳：不過度解讀

淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月21日電（記者 張穎齊）台“勞動部長”洪申翰赴南京出席亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議，成為賴清德上任後首位赴陸的“部長”，是否有助兩岸關係破冰？淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳21日在中美競合新局與台海情勢前瞻座談會表示，不意外、很正常，但外界不必過度解讀，兩岸關係也沒有重大突破。



今年中國大陸為APEC主辦經濟體，2026年APEC經濟領袖會議預定11月18日至19日舉行；今年各項部長級及資深官員會議則陸續在大陸不同城市舉辦。台“勞動部長”洪申翰20日晚間抵達，預計於21日參加在南京舉辦的亞太經濟合作組織（APEC）人力資源發展部長會議（HRDMM），成為賴清德上任以來首位赴陸的“部長”。



會後開放媒體提問。媒體問，洪申翰赴南京出席APEC會議，是否有助於“賴政府”與大陸和緩關係？



張五岳表示，對洪申翰此次赴南京，他的看法就是不意外、正常，因按照APEC運作慣例，台灣官員本來就會前往主辦地參與相關會議，因此洪申翰此行不應被視為特殊的兩岸政治互動，今年已有“行政院政務委員”、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮赴陸參與APEC會議，也有其他台灣官員赴陸港澳地區出席APEC會議，因此洪申翰前往南京參加人力資源發展部長會議，這是正常的。



張五岳，政治大學東亞研究所法學博士，歷任淡江大學中國大陸研究所長、“國策研究院”資深研究員、陸委會諮詢委員、海基會顧問、“經濟部”顧問、兩岸共同市場基金會諮詢委員、亞太和平研究基金會董事、中華港澳之友協會會等。研究專長為中國大陸研究、兩岸政經關係、香港議題等。



他強調，外界不用過度解讀洪申翰此次赴南京，更不能僅因台灣“部長”踏上大陸，就認定兩岸關係已經出現重大改變，兩岸關係也沒有重大突破，基本上仍是依循過去兩岸參與APEC的慣例，因此後續真正值得觀察的是，中國大陸作為今年APEC主辦方，在深圳經濟領袖會議及港澳等地相關會議的安排上，能否依循APEC既有模式，使台灣順利參與。



張五岳指出，中國大陸作為APEC主辦方，具有一定的地主優勢，陸方也有自己的政治主張，因此除了台灣領袖代表人選外，會場內的名牌、稱謂及相關安排，能否符合APEC既有規範及國際會議原則，也值得關注。



他表示，在APEC正式會議的制度與安排之外，大陸官方或官媒基於自身政治立場，在報導台灣時使用的稱謂未必與APEC正式場合完全相同，他舉例很難期待《人民日報》、新華社或中國外交部在自身政治表述中完全採用“中華台北”等APEC場合使用的稱謂。



“不用因洪申翰赴南京，就將此事解讀為兩岸破冰。”他強調，洪申翰此次行程主要仍是依循APEC慣例的國際會議參與，真正值得持續觀察的，是大陸今年主辦APEC期間，兩岸能否在既有模式下維持順暢參與及互動。



兩岸政策協會21日在台大校友會館舉辦“習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻”座談會，由淡江大學外交與國際關係學系助理教授、兩岸政策協會理事長洪耀南主持，陸委會副主委沈有忠受邀致詞。與會者另有匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南、淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳、淡江大學中國大陸研究中心主任陳建甫、中正大學戰略暨國際事務研究所教授趙文志、東海大學政治系主任邱師儀等人。