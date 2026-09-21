台積電將重返桃園　藍議員促地方建設應跟上

桃園市議員徐玉樹21日進行市政總質詢。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月21日電（記者 盧誠輝）“國發會”近日審議通過“新竹科學園區龍潭園區擴建計劃”草案，台積電將重返龍潭設廠。對此，龍潭選區的中國國民黨籍桃園市議員21日質詢時要求市府，各項地方建設應跟上，不能讓龍潭只有產業衝擊，卻沒有地方進步。



“國發會”近日審議通過“新竹科學園區龍潭園區擴建計劃”草案，台積電將重返龍潭設廠。全案將陳報“行政院”核定，預計開發約104公頃，其中約46公頃為產業用地。台積電將優先鎖定1.4奈米以下的先進製程，初步規畫三座晶圓廠，目標2030年前後完工並進入量產準備，整體投資規模估計將超過新台幣1兆元。



桃園市議會21日舉行第3屆第8次定期會市政總質詢，張善政率領各局處首長到場備詢。



國民黨籍桃園市議員徐玉樹質詢時表示，面對台積電將重返龍潭設廠，市府應提出包括交通、教育、安家與環境等四大面向的超前部署。絕不能重蹈龍科一、二期只有產業進駐、造成交通與環境衝擊，地方卻未享發展紅利的覆轍。



張善政指出，市府已展開配合龍科三期之龍潭整體發展先期可行性研究，未來將結合大眾運輸導向（TOD）為龍潭預留發展彈性。張強調，市府會在龍潭規劃足夠的居住開發區，讓園區員工能就近居住，免去通勤之苦，全力打造龍潭繁榮榮景。



擴建計劃在2022年由當時的“行政院”與桃園市政府高調宣布啟動，希望以此拉抬地方選情。但2023年因土地徵收，遭到當地居民反對而延宕，目前居民態度轉變。