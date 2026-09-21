微軟：算力供不應求　在台資料中心增至4座

台灣微軟總經理卞志祥。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北9月21日電（記者 莊亦軒）台灣微軟主辦的亞洲旗艦級年度AI盛會“DevDays Asia 2026亞太技術年會”21日揭幕，台灣微軟總經理卞志祥表示，未來2到3年人工智慧（AI）算力需求仍將大於供給，微軟正積極在台擴建資料中心，整體架構將從原先2座擴充為4座；在這波算力競逐中，台灣供應鏈的關鍵角色“無庸置疑”。



本屆“DevDays Asia 2026亞太技術年會”以“洞見智慧、建構信任、深耕產業”三大主軸，匯聚逾60場專題演講及10場以上技術解決方案展示，內容涵蓋AI日常工作應用、多元產業場景、資安治理與AI治理策略，並呈現微軟實踐企業級安全可信AI生態系的全面佈局。來自微軟技術專家、全球業界領袖及開發者社群共襄盛舉，聯手打造兼具韌性與創新的AI未來。



“DevDays Asia 2026 亞太技術年會”於21日至23日在台北華南國際會議中心舉行，活動主題以“The Agentic Era: Everyone Can Build, Every Idea Can Scale”為主軸，出席的有數發部次長侯宜秀、台灣微軟總經理卞志祥、策略營運事業群營運長陳琬瑜。該年會”以“洞見智慧、建構信任、深耕產業”三大主軸，匯聚逾60場專題演講及10場以上技術解決方案展示，內容涵蓋AI日常工作應用、多元產業場景、資安治理與AI治理策略。



台灣微軟總經理卞志祥形容此刻為，“從未經歷過的時代”，在過去的歷史中不論是美國的跨洋鐵路、跨洲高速公路、阿波羅計畫等都在一個較長的時間內分別投入資金。但AI在過去5年左右的時間已經有一兆美金的投入，這還沒算上今年的全球資本支出有多達7500億美元。



他補充，AI從過去的對話模式提供協助，進展到現在自我推理、分派，未來兩年內將可以真正做到自主與人機協作。



卞志祥表示，AI在企業中的使用型態，從以前的先進模型轉向發展大規模產業應用，AI已經全面進入產業做到向外發展(scale out)應用。AI從cloud走到edge，再到AI Device，從雲端到本地，從虛擬世界到發展實體AI應用到真實世界。



卞志祥在論壇結束致詞後接受媒體聯訪被問到外媒報導，微軟計畫在2032前將算力提高至現有的3倍以上，他回應，算力不只是單純的GPU或CPU，還包含電力，像台灣資料中心服務從原有的70餘項擴增到現在的200多項，資料中心數量也從原有的兩個即將開放變成四個，全面服務台灣客戶。



針對資料中心在地化，他表示，這其中有算力填補因素，也有資料主權在台灣、法規遵守因素，微軟一直以來對企業客戶做的就是需求在哪，服務就往哪個方向走。



針對台灣整體產業供應鏈，他說，無庸置疑台灣在全世界不只是GPU、AI伺服器就是全世界整體算力的最要角，短時間內也沒有看到變化的狀況，從這個角度來看未來算力需求與台灣供應鏈的概念是非常確定的事情。



被問到微軟新建設的資料中心位置，卞志祥說，目前還是在台灣北部為主，因為資料中心是關鍵技術設施，也是全球重大戰略設施，他沒辦法公開確認資料中心位置，他只能說資料中心的位置設計是經過非常仔細的設計，包含安全法規、是否有地震帶。資料中心不會被單一地震衝擊到，這些東西都考慮進去。



另外，谷歌日前表示旗下的人工智能模型Gemini在安全測試中，入侵多個系統引發對“失控人工智能”的技術安全擔憂。卞志祥表示，微軟的立場很清楚，只有能為人類服務以及控制的AI才值得發展。



台數發部次長侯宜秀則指出，台灣不僅在AI硬體上有好的成就，創造出90%的先進晶片、超過90%的AI伺服器，台灣現在也有非常好的機會，在智慧製造領域提供解決方案。希望能夠藉由微軟的協助和微軟的生態圈，一起跨出台灣島，一起出海，能夠去為全世界提供有智慧而且可信任的AI。



致詞結束後，卞志祥、侯宜秀與出席來賓一同上台合影。