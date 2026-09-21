邱師儀：美自由派認為台灣是危險引爆點

東海大學政治學系主任邱師儀。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月21日電（記者 邱筠媜）中美峰會24日將於美國華府登場，東海大學政治學系主任邱師儀21日出席兩岸政策協會座談會表示，美國自由派認為台灣是一個危險引爆點，是唯一可能引發中美軍事衝突的議題，且壓力正在增加。較傾向台灣獨立的民主進步黨持續執政，加上大陸強烈希望推進國家統一，以及對美國將採取何種台灣政策的不確定性，使各方緊張局勢升高。



兩岸政策協會21日於台大校友會館舉辦“習特再會：中美競合新局與台海情勢前瞻座談會”，由兩岸政策協會理事長洪耀南主持，邀請陸委會副主委沈有忠致詞，邱師儀出席做上述表示。



邱師儀認為，只要大陸相信兩岸融合仍然可以實現，就沒有理由訴諸武力。美國可以調整其公開政策，使其更接近大陸的立場，例如承認中國對台灣的主權，或明確反對台灣獨立。



對於美軍售台灣，邱師儀指出，美國總統特朗普尚未批准140億美元對台軍售，已對台美互信產生影響，面對特朗普難以預測的外交風格，台灣應做好風險管控及論述準備，特朗普的可信度逐漸受到影響。



據香港《南華早報》報導，美國正考慮將對台軍售案的宣布，延至年底習特會結束之後。特朗普甚至曾考慮，將軍售案推遲至其任期尾聲時，但遭到對陸鷹派人士強烈反對。



關於習特二會是否觸及台海議題，邱師儀會後媒體提問指出，特朗普5月北京習特會就談到台灣，大衛營、國會今年也都談過，所以他的預測是這次還是會談到台灣。但國際大格局不是非常天馬行空的人可以馬上改變，特朗普有時候會“神來一筆”，或受到情緒影響而發表一些談話，已經有相當多跡象可循，包括特朗普在伊朗、烏克蘭議題上一些比較離經叛道、沒有明顯脈絡可循的發言，基本上都會產生一個效應，就是他的可信度逐漸受到影響。



邱師儀舉例，140億美元對台軍售，特朗普不簽是事實，確實對原本台美之間的互信產生影響，所以台灣要做好嚴格的風險管控，包括論述架構的準備。如果特朗普接下來兩年很希望跟中國達成某種貿易利益，他可能會希望台灣不要過度挑釁兩岸。但事實上台灣根本沒有挑釁兩岸，反而是中方一直軍機繞台、恐嚇台灣。所以這部分會不會有點像美國前總統小布希當年對待陳水扁的態度，確實存在這種可能性。



邱師儀說，特朗普任期只剩兩年，年底又面臨期中選舉，把台灣交易出去是不可能的事情，特朗普丟出一些說法會引起震盪，但這種“煙火式”的外交，可能雷聲大、雨點小，重點仍是台灣是不是已經做好準備。



邱師儀認為，只有透過一種安排，新的均衡才可能形成，沒有任何一方完全滿意，但每一方都能接受這項結果，目標是在美中關係之下建立一道底線。



邱師儀認為，如此一來，將能使大陸相信“和平統一”的前景仍然可行。這將使中國與美國達成共識，在實現美國希望和平解決爭端的目標之餘，也維持台灣人民保有其政治與社會制度的能力。只要讓和平統一的可能性持續存在，三方的核心關切就能在最大程度上獲得兼顧。