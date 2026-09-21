陳其邁鋪陳政績　點名股王股后都來投資高雄

民進黨籍高雄市長陳其邁21日出席“白埔產業園區”動土典禮受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月21日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁年底任期屆滿卸任，外界看好北上接任“行政院長”。陳其邁最後任期持續鋪陳高雄轉型與招商引資的政績，陳21日出席“白埔產業園區”動土典禮，還特別點到台股股王信驊科技、股后川湖科技都來高雄投資。



看好產業投資高雄，陳其邁提到，今天來的廠商譬如信驊科技、穎崴科技、川湖科技這3家可以特別關注，都是有在高雄投資的台股股價“萬元級廠商”。信驊股價突破1萬9千元大關。穎崴是做先進的測試、半導體的測試。川湖位於高雄湖內，股票也是上萬點的股價。



“白埔產業園區”位於高雄市岡山區與橋頭區交界處的白埔農場，總面積約88.73公頃，產業用地規劃約53公頃。產業布局將聚焦半導體先進後段製程設備及相關供應鏈，21日舉辦動土典禮，賴清德也到場出席。



陳其邁表示，園區內有25公頃是由台積電以及它的下游的供應商，來共同成立先進封裝的設備跟材料驗證中心，那它是整合了包括研發、技術驗證，以及產業鏈等三大部份，著眼在後摩爾時代如何提升晶片效能與整合，後端的先進封裝是關鍵。



陳其邁表示，鴻海也即將進駐，大概用地需求是22公頃，主要為AI產品相關的研發與製造中心。白埔一期大概都已經全數招商完畢，二期預計包括日月光也會進一步的擴大它在先進封裝的這個產能。



有關園區對在地傳產的幫助，陳其邁表示，這次成立的先進封裝設備材料驗證中心，其中的設備與傳產扣件、工具機等息息相關，川湖就是一個非常典型的例子。以及半導體封裝的材料，這個與上游石化業者也是息息相關。



陳其邁表示，成立驗證中心就是希望說能夠協助傳產，能夠快速的經由台積電、工研院、金屬中心的技術輔導，儘速進入到半導體供應鏈，藉此強化各個傳產的技術轉型升級，因為技術轉型升級，傳產要能夠轉到哪裡，這個是很大的關鍵。