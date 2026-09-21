賴清德出席高雄園區動土　強調AI供電沒問題

賴清德、民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆21日共同出席高雄“白埔產業園區”動土。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月21日電（記者 蔣繼平）高雄選戰成為全台焦點，賴清德、民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆21日共同出席高雄“白埔產業園區”動土。針對產業界關心的水、電、土地、人力及人才問題，賴清德強調，供水方面透過提升調度彈性，不會再出現科學園區在旱災時用水車調度水的情況。供電方面已盤點至2035年，並把人工智慧、算力中心用電需求估算進去，穩定供電不會有問題。



高雄選戰激戰，賴清德、陳其邁幫賴瑞隆拉抬，三人不僅營造同進出的畫面，賴更盛讚陳其邁的施政表現，並再次強調“中央”與高雄合作延續轉型升級。



賴清德致詞時表示，白埔園區預計每年創造新台幣3千億元產值、帶來超過4千個就業機會，園區啟動將為南部半導體生態系補上重要一塊拼圖，也象徵南台灣半導體產業鏈日益完整，“大南方新矽谷”政策逐步落實。



賴清德指出，隨著AI與高效能運算快速發展，先進封裝已成為全球半導體競爭的重要環節。白埔園區將打造台灣首創的半導體先進設備、材料及驗測基地，縮短新技術導入量產時程，協助本土廠商進入先進製程供應鏈。



對於延續高雄建設，賴清德表示，“中央”也將持續支持高雄產業發展，在水、電、土地及人才等產業發展所需條件上提供協助。賴也肯定陳其邁與市府團隊積極招商、加速產業落地的行政效率，帶動高雄產業持續轉型升級。



因應人工智慧、高效能運算及先進封裝產業快速發展，高雄“白埔產業園區”今年3月17日獲“經濟部”核定設置，9月21日盛大舉行動土典禮，賴清德、民進黨籍高雄市長陳其邁、民進黨高雄市長參選人賴瑞隆及多家企業代表到場共同祈福動土。



“白埔產業園區”位於高雄市岡山區與橋頭區交界處的白埔農場，總面積約88.73公頃，產業用地規劃約53公頃。產業布局將聚焦半導體先進後段製程設備及相關供應鏈，使高雄從晶圓製造與封測，進一步延伸至設備、材料驗證及技術服務。