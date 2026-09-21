民眾不滿賴兩岸表現　藍委：因一味反中親美

藍委林沛祥。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月21日電（記者 邱筠媜）台媒今公布“兩岸關係年度大調查”，結果顯示52%民眾不滿賴清德處理兩岸關係的表現，64%民眾主張台灣在美中台三角關係中不向任何一方傾斜。對此，中國國民黨籍“立委”林沛祥21日於“立法院”受訪表示，“中華民國”必須為自己打算，在美中之間保持等距發展，不能一味反中親美。



《聯合報》公布“兩岸關係年度大調查”，53%民眾主張台灣應“永遠維持現狀”、52%民眾對賴清德處理兩岸關係的表現感到不滿、64%民眾主張台灣在美中台三角關係中不向任何一方傾斜。



國民黨團21日上午召開“揭林國漳真面目--為詐欺，性侵犯辯護”記者會，國民黨“立委”王鴻薇、林沛祥出席。



針對64%民眾主張台灣在美中台三角關係中不向任何一方傾斜，林沛祥於會後接受媒體提問時表示，等距是最好的方式，台灣沒事、日本沒事，全世界都沒事，如果能等距發展不要太靠攏任何一方，這樣才符合“中華民國”利益。“中華民國”應該要為自己打算，不能一味反美、親美，這些都不太好。



針對52%民眾對賴清德處理兩岸關係的表現感到不滿，林沛祥指出，國民黨的政策始終主張與大陸、美國都能和平交往，透過善意累積形成正向循環。他舉例，馬英九執政時期，台灣面對的國際情勢相對友善，世界各國更願意與台灣交朋友，反觀過去十年來，政府不斷宣稱台灣外交與國際表現優異，國際社會與現實局勢卻未必買單。



林沛祥引述海外人士發言表示，不會有人特地跨越9,000英里到一座小島作戰，這正是美國總統特朗普對台戰略的核心思維，台灣固然需要積極備戰，但避戰同樣重要，必須在美中競合之間靈活維持自身優勢，才最符合“中華民國”的“國家”利益。



“國防”與軍售議題方面，民調顯示有47%的民眾對美國是否會持續提供台灣軍事援助與軍售“沒有信心”，僅44%抱持信心。



林沛祥說，目前許多對美軍購武器遲未到貨，政府每年編列高達數千億元的“國防”經費，若武器無法準時交付，或採購後根本不符合實際作戰需求，民眾怎麼可能會具備信心？台灣當前最需要的是真正合用且優質的“國防”武器。



林沛祥提醒，相較於軍售交機的進度，習特會所牽動的晶片議題同樣值得台灣高度警戒，半導體產業對台灣至關重要，若相關科技巨擘成功打造出AI垂直整合體系，台灣的“護國神山”地位可能面臨極大危機，“國安”與經貿部門絕對必須嚴正以對，提早因應。