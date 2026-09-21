宣傳七崁武術嘉年華　張麗善現場比招式

西螺七崁武術嘉年華今年也結合科技互動，縣長張麗善（左一）比出武術架式體驗互動。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林9月21日電（記者 李京昇）西螺七崁武術文教基金會21日舉行西螺七崁武術嘉年華宣傳會，今年以“武動西螺・鏡現七崁”為主題，26日至28日在西螺“森活武樹園區”舉行，活動結合傳統武術、校園教育、路跑及地方文化，今年更首度辦理西螺七崁武術團體觀摩賽，邀請國中小學生展現平日習武成果。宣傳記者會上，中國國民黨籍雲林縣長張麗善更在現場比出武術招式。



根據台灣歷史博物館資料，“西螺七崁”起源於阿善師，阿善師本名劉明善，福建漳州詔安縣人，出生於乾隆57年（1792），道光8年（1828）渡海來台灣，定居於西螺廣興。阿善師擅長少林金鷹拳，開設振興社武館，門徒遍布西螺七崁地區，因西螺地區七個聚落共同發展武術文化而得名“西螺七崁”。自2003年起，西螺七崁武術文教基金會每年集結振興社、勤習堂、武野館等流派師父共同展演交流，推廣地方武術文化。



中國國民黨雲林縣長張麗善、無黨雲林縣縣議會議長黃凱、西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源、榮譽董事長、國民黨雲林縣議員李明哲等人共同推廣西螺七崁武術，基金會現場也安排學生表演一段武術，並利用AI製作武術大頭貼等互動關卡，今年也規劃馬拉松“七崁武術路跑－五崁・貂蟬照鏡”，報名已額滿，規劃21K半馬、9K挑戰及3K休閒組，並設計活動專屬龍珠，讓民眾透過路跑認識西螺在地文化。



張麗善表示，七崁武術不僅是傳統文化的傳承，也具有自我保護、強身健體等功能，縣府長期從校園推動武術教育，讓學生在學習武術過程中培養紀律與武德，也感謝西螺七崁武術文教基金會長期投入武術推廣，透過嘉年華串聯武術與地方觀光，吸引民眾走進西螺，認識七崁武術的歷史與傳承。



黃凱說，七崁武術是雲林重要在地文化資產，感謝武術界師傅及相關團體長期堅持，也感謝縣府支持武術文化發展及武術園區建設，讓傳統技藝得以一代接一代傳承。



教育處長邱孝文指出，雲林自1996年起推動國中小武術教育，至今已持續30年，每年暑假辦理教師武術研習，培訓種子教師返校指導學生，目前在西螺、二崙、崙背及莿桐4鄉鎮推動綜合套路及七崁武術健康操。今年首度舉辦武術團體觀摩賽，讓學生透過比賽及展演認識七崁武術，也將校園武術教育與地方文化串聯。



西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長李明哲、董事長丁振源表示，今年活動三大亮點包括“科技與傳統對話”、師徒世代傳承，以及七崁武術園區開工。活動將由老師傅、少年師傅及年輕學徒共同展演，呈現七崁武術薪火相傳，開幕式並安排“武館拜祖師、敬師父”儀式，展現尊師重道的武德精神。



此外，縣府興建的“西螺七崁武術園區”已動工，總經費4億9300萬元，未來將結合武術教學、展演、競技、文化保存及觀光等功能，打造七崁武術推廣與傳承基地。