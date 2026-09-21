電價將漲12%？台電：預算補貼維持現行費率

台灣電力公司。（中評社 資料照） 中評社台北9月21日電／針對網傳電價將調漲12%，台灣電力公司21日表示，中東戰爭帶動天然氣價格大漲，台電吸收巨額燃料支出增幅。為穩定台灣物價，照顧民生，電價費率審議會決議支持優先爭取政府編列預算撥補台電。10月1日起仍維持現行電價費率。台電強調，政府預算補貼目的即在補貼全民用電成本，盼各界支持。



根據台電公開財報，2026年前7月已累計虧損新台幣214億元，若加上過去的虧損，截至2026年7月底，台電累計虧損金額約為3722億元。但“經濟部”於2026年9月18日召開電價費率審議會，拍板10月至12月民生與產業電價“暫時凍漲”。等到12月再召開相關會議討論。



台電表示，面對國際燃料價格大漲，政府攜手油、電“頂住通膨”穩定台灣物價，政府已編列711億元預算撥補台電。台電吸收燃料成本、避免國際能源價格大幅上漲立即反映於電價，政府再透過預算撥補部分成本，實質上即由政府分擔穩定民生用電成本，減輕民生受國際能源價格波動衝擊。



台電指出，2022年起俄烏戰爭及今年2月起中東美伊戰爭，造成國際燃料價格持續高漲，各國電業多數次大幅度調整電價，或編列預算補貼作為配套措施，惟台灣為照顧民生、穩定物價，電價採凍、緩漲方式進行調整，現行住宅、工業電價為每度2.89元與4.27元，仍比世界多數國家便宜，保持“國家”競爭力，如韓國住宅、工業電價為每度4.02元及4.95元，日本則為7.48元及5.52元。



台電說明，中東戰爭亦造成今年3月至8月燃料價格累計漲幅超過60%，每立方公尺從12.6元飆漲至20.4元，台電持續承擔天然氣支出漲幅，續與政府共同穩定台灣物價。截至今年8月底，台電天然氣燃料成本較美伊戰前已增加逾700億元，若中油9月電業天然氣價格每立方公尺21.6元持續至年底，台電預估全年天然氣燃料成本將較戰前增加逾1500億元，承擔金額亦將隨天然氣價格變化再波動。



台電指出，電價費率審議會18日召開會議，考量預算撥補尚未明朗且燃料價格走勢具不確定性，因此審議會決議優先爭取預算撥補台電，維持現行電價費率。未來台電仍將持續關注國際燃料價格走勢，提報燃料成本、電業營運成本資料，供電價費率審議會綜合考量決議。