文化預算7年增63%　黃國昌：進行認知作戰

黃國昌表示，民進黨的認知作戰：節節高升的“文化部”預算。(照:黃國昌臉書) 中評社台北9月21日電／台灣民眾黨主席黃國昌今天痛斥，昨天是四年一度的文化會議開幕，毫不意外，賴清德、卓榮泰，又一次以“文化部”的預算進行認知作戰。賴清德說“‘立法院′大幅刪減或凍結‘文化部′預算，令人錯愕”但然而，真相是，從蔡英文第二任期開始，“文化部”的預算節節上升，明年的預算規模更達到史無前例的287億，比起7年前成長了超過63%。



黃國昌今天在臉書發文表示，民進黨的認知作戰：節節高升的“文化部”預算。昨天，四年一度的文化會議開幕，毫不意外，賴清德、卓榮泰，又一次以“文化部”的預算進行認知作戰。賴清德說“‘立法院′大幅刪減或凍結‘文化部′預算，令人錯愕”。卓榮泰說：“台灣現在對內面臨刪凍文化預算的文化殺手”、“現在講到‘文化部′的關鍵字是預算被刪除”。



黃國昌說，然而，這種說法根本禁不起檢驗。真相是：從蔡英文第二任期開始，“文化部”的預算節節上升，明年的預算規模更達到史無前例的287億，比起7年前成長了超過63%，與民進黨第一年完全執政編列預算的2017年的法定預算188.5相比，預算金額增加了99億，何來文化殺手之有？



黃國昌說，這些數字民進黨會不知道嗎？“文化部”會不清楚嗎？ 我們全力支持“國家”的文化發展。但是，撒大錢卻成效不彰的Taiwan Plus，連“文化部長”都承認是災難，不需要檢討嗎？藝文補助淪為民進黨豢養“綠友友”的工具，不需要改善嗎？



黃國昌說，堂堂“總統”和“行政院長”在如此重要的場合中，操弄假訊息、散播對立與仇恨，所為何來，真的把人民當傻瓜嗎？