鬍鬚張遭出征　蔣萬安與藍民代吃滷肉飯聲援

台北市長蔣萬安21日在上群媒體上PO出吃鬍鬚張的影片，並透露自己吃滷肉飯時不喜歡攪拌。（照片：蔣萬安IG） 中評社台北9月21日電／近日中國國民黨籍台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，台灣連鎖餐飲店“鬍鬚張”第三代張耀升親自出席，同時還送上鳳梨預祝蔣當選，不少綠營支持者及青鳥因此展開出征、揚言抵制。對此，蔣萬安21日受訪時表示，有人負責到處出征，自己就負責吃滷肉飯，強調如果支持蔣萬安就要被出征，這是撕裂社會。蔣萬安並在午餐用行動力挺鬍鬚張，並透露自己吃滷肉飯時“不喜歡攪拌”。



蔣萬安今天上午視察“生技隧道暨生技路通車前道路交通系統”，並接受媒體聯訪，作以上表示。



蔣萬安隨即中午在社群平台分享用餐的照片、限時動態，桌上放了好幾樣鬍鬚張的招牌餐點，讓不少網友看了垂涎三尺。



幕僚特別詢問蔣萬安“你的滷肉飯是拌派還是不拌派的？”蔣堅定回應，他不喜歡攪拌，他喜歡就是這樣直接吃；說完話後，他立刻又大口品嚐起滷肉飯。



藍營小雞與支持者也開始吃起鬍鬚張，國民黨籍台北市議員王欣儀就在蔣萬安貼文下貼上午餐吃鬍鬚張的照片。國民黨籍“立委”王鴻薇也發文，寫下“今天午餐一定要吃個鬍鬚張！”。



國民黨新北市議員參選人何元楷則是用行動力挺，20日晚跑完行程，就買了鬍鬚張當晚餐，更表示未來一週，辦公室便當都訂鬍鬚張，並寫下“其實很感慨，台灣從什麼時候變得如此仇恨？自從大罷免時期，青鳥不斷製造社會對立，瘋狂出征與他們立場不同的人。這次鬍鬚張董座第三代出席蔣萬安後援會，就被青鳥出征，難道台灣的民主自由是講假的？”。



網友也在蔣萬安臉書下方留言，寫下“我今天晚上也要吃鬍鬚張”、“我還不吃爆他”、“氣死青鳥就對了”、“全島不分男女一起去吃”。