外縣市陸續邀約　沈伯洋：以台北選舉為主

民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市議員林世宗、陳賢蔚、陳慈慧、林延鳳、鍾佩玲等人前往社子公園。（照：沈伯洋競選辦公室） 中評社台北9月21日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋20日晚間前往中壢夜市，現場湧入大批人潮，今天清晨，又與台北市議員林世宗、陳賢蔚、陳慈慧、林延鳳、鍾佩玲等人前往社子公園，向晨間運動的市民問候。現場一早已有大批民眾排隊等候，不僅爭相合影，更有支持者帶著珍藏的鋼彈模型、小提琴請沈伯洋簽名。結束社子行程後，沈伯洋隨即前往POP Radio接受黃暐瀚專訪，持續就城市交流、選戰議題及市政治理接受媒體提問。



對於近期各縣市陸續“敲碗”邀請走訪，沈伯洋表示，自己參與的是台北市長選舉，因此行程仍會以台北為主；前往其他縣市，重點則是城市之間的交流，包括觀察夜市經濟、管理方式、動線設計，以及運動驛站、AI產業等不同經驗。他認為，每座城市、每個縣市都有各自擅長的領域，彼此如何分工合作、思考未來幾年的發展方向，對整體“國家”發展相當重要。



談及昨晚中壢夜市盛況，沈伯洋表示，現場人潮確實超乎預期，一度甚至擔心無法順利進入夜市，也有不少民眾提早到場等候。他指出，走訪過程也為在地攤商帶來人流，這正是自己所期待的結果。無論市場、夜市或商圈，都有各自值得被看見的特色，希望透過走訪讓更多人重新認識地方、瞭解地方特色，進而走進當地消費。



沈伯洋表示，密集行程在體力上確實會累，但精神上非常好，每次看到支持者與市民都很開心。今天清晨在社子除了感受到市民熱情，也收到不少不同面向的陳情，顯示每一次走進地方，不只是與市民見面，更重要的是實際聽見大家關心的問題。目前台北仍有許多市場尚未走訪，接下來也會繼續走進市場、接觸市民，傾聽地方最直接的聲音。



針對鬍鬚張相關人士表態支持台北市長蔣萬安，引發部分網路討論，沈伯洋重申，商家或個人支持任何政治人物，都是民主社會中的自由，民眾在網路或茶餘飯後對此討論，同樣是民眾的自由。從先前饒河夜市東發號事件到此次討論，他的態度始終一致，大家應守住基本界線，不做人身攻擊、不造謠，也不要惡意灌洗Google評論。他強調，商家應該能夠自在做生意，而這既然是台北市長選舉，討論最終仍應回到市政，才是最健康的方式。



至於近期蔣萬安的英文表現與JD學位受到討論，沈伯洋表示，英文能力與市政能力沒有太大關係，博士學位如何訓練，與市政能力也沒有必然關係；JD與PhD雖然訓練方式不同，但都是正式受到承認的學位。他也以自己的台語並不流利為例，認為語言能力並非選擇市長的必要條件。相較之下，市民更應檢視過去幾年的施政，以及環境、樹木、兒虐、交通等城市問題是否獲得妥善處理，這才是市長選舉應該聚焦的討論。



談及即將提出的“無限都更”政策，沈伯洋指出，台北目前面臨交通安全、長照機構、臨托場所、住宅與社宅不足，以及增加城市綠蔭等不同課題，背後都有都市更新這項重要基礎。他認為，台北如何加速都更，是現階段非常重要的問題。至於“無限都更”的完整內容，將留待後續記者會正式說明；他希望都更一旦開始推動，便能持續往下進行，讓更多人產生參與都更的意願。



針對東門附近原定移植的茄苳樹遭誤砍，沈伯洋表示，樹木承載許多人的城市記憶與人生記憶，也是城市降溫及維持生態的重要一環。目前既已有樹籍資料管理，卻仍發生誤砍情形，可能是流程設計存在瑕疵，也可能是廠商施作過程出了問題，市府應儘速釐清並向市民說明。他強調，最重要的是不要讓類似事情再次發生。