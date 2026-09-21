譚耀南：特朗普峰會後怎表述台灣問題待觀察

匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）中美峰會24日將於美國華盛頓舉行，匯理國際政策諮詢集團董事長譚耀南21日出席兩岸政策協會主辦的座談會表示，這次峰會儀式性的意義大於中美關係實質的進展，台海議題著墨幅度不會太大；美國總統特朗普對目前約140億美元對台軍售案，最可能的發展是重新拆成數個批次，從今年底開始逐批核准。



談到台海議題，譚耀南表示，觀察重大政策是否發生轉變，可以看兩個指標，一是相關辭令是否反覆出現？二是辭令是否進一步轉化為實際行動？就特朗普第二任政府至今的表現來看，目前看不出美國對台灣議題有重大政策改變，也沒有看到言論已轉化為具體政策行動的明顯跡象，因此24日峰會後，特朗普如何公開表述台灣問題，仍是值得觀察的重點。



譚耀南表示，美國長期以來的一中政策沒有改變，特朗普也不會在台灣問題上進行交易或重大讓步，回顧今年5月中美領導人會晤前，外界也曾預期雙方可能在重大議題達成共識、發表公報或進行重大交易，但實際結果並非如此，因此這次峰會是否會出現中美關係重大進展、政策重大改變或大型交易，仍應從過去數月的客觀局勢來觀察。



譚耀南，美國匹茲堡大學法學博士，美國紐約州執業律師，曾任國際通商法律事務所合夥人與兩岸政策協會理事長、美國智庫Brookings外交政策訪問學者等。



他指出，這段期間俄烏戰爭持續，中東局勢仍有變化，中國面臨內部經濟壓力，美國則面對期中選舉，加上特朗普與“讓美國再次偉大（MAGA）派”及共和黨內部關係也出現一些變化，都使特朗普必須兼顧美國國內政治。



譚耀南表示，中美目前都需要維持一個高度競爭、鬥而不破的戰略穩定關係，這對特朗普與中國大陸領導人都有好處，特朗普需要一個穩定的大國關係，中國大陸領導人同樣需要美中關係不脫離現有軌道，並建立多層次、多面向的溝通管道。



不過，譚耀南認為，維持穩定與達成重大協議是兩回事，雙方目前並不具備就重大實質議題進行交易的客觀條件，以人工智慧（AI）為例，中美AI競爭仍相當激烈，難以就AI管控達成實質協議，因此比較可能建立對話機制，就共同關注的AI風險及“國安”議題維持溝通，而非達成重大交易。

