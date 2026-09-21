曹興誠再告謝寒冰散布性影像　北院駁回

台北地院。（中評社 資料照） 中評社台北9月21日電／媒體人謝寒冰去年在大罷免期間公布聯電創辦人曹興誠與大陸籍女子合照等影像，遭曹提告散布不實性影像等罪，獲不起訴確定。曹興誠聲請准許提起自訴，台北地院16日駁回聲請，今天公布裁定，不得抗告。



謝寒冰2025年初聲稱曹興誠曾經有婚外情，並公布多張照片，且質疑曹與大陸女子過從甚密，以及擔任中國國民黨籍“立委”徐巧芯罷免案領銜人的動機。



曹興誠主張相關照片為合成影像，控告謝寒冰涉犯違反個人資料保護法、公職人員選舉罷免法、刑法散布不實性影像等罪。



台北地檢署偵辦後不起訴，曹興誠聲請再議，遭台灣“高檢署”駁回，曹再向台北地方法院聲請准許提起自訴。



台北地院指出，相關照片經刑事警察局及“調查局”以多個軟體鑑識，其中3張因未包含臉部或無人臉，無法檢測是否使用深偽技術；另3張均未發現深偽。



至於另1張照片，軟體Reality Defender分析雖“有發現深偽”，但軟體Sensity檢測未發現深偽，刑事局及“調查局”因此均認定無法判斷是否具有深度偽造，整體而言難認相關照片是以電腦合成或其他科技方法製作。



台北地院指出，謝寒冰曾供稱查核照片中女子身分，調查資料也顯示，單姓女子為大陸人士，曾於2016年間數度與曹興誠搭乘同班飛機出入香港。謝寒冰據此質疑曹興誠與中國大陸女子過從甚密，以及參與政治活動、擔任罷免案領銜人的動機，並非毫無依據。



台北地院認為，謝寒冰相關言論涉及罷免案及公共利益，現有證據不足認定構成散布謠言或深偽影像；其於直播使用相關照片，也屬與重大公益及公意形成相關，難認構成違反個資法。



台北地院指出，原不起訴及駁回再議處分認事採證，沒有違背經驗、論理或證據法則，卷內證據未達“足認被告有犯罪嫌疑”及很可能獲有罪判決的起訴門檻，因此駁回聲請，不得抗告。