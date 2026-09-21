中秋送禮涉賄？吳宗憲籲司法勿製造寒蟬效應

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右）接受王淺秋（左）專訪。（照片：《千秋萬事》YouTube） 中評社台北9月21日電／中國國民黨籍彰化議長謝典霖父子陷入餐會賄選和挪用公款疑雲遭收押，檢調遭質疑辦藍不辦綠。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲21日在廣播節目上痛批，司法不獨立、意圖製造寒蟬效應，並以2024年大選前《反滲透法》案件為例，質疑大量司法資源投入後，最終多數案件未獲有罪結果。



中秋節將近，吳宗憲也提到，地方近期最常詢問的就是“中秋節到底還能不能送禮？”餐會能否邀請參選人等問題。他認為，政府應更清楚告訴民眾及參選人界線在哪裡，否則選舉一到，長年進行的地方服務也可能因查賄產生疑慮，進一步形成寒蟬效應。



吳宗憲21日接受廣播節目《千秋萬事》專訪表示，他過去曾在“立法院”質詢相關案件，依其當時整理的資料，約85%案件最後為不起訴或無罪，其餘仍有部分審理中。他批評，民眾被約談、製作筆錄，不僅耗費當事人時間，也投入大量檢察官、調查官、警察及法官資源，若最後多數不起訴或無罪，值得檢討偵辦比例與方式。



談到近期選舉查賄，吳宗憲認為，餐會是否構成賄選，核心不應只看“一桌、一人吃多少錢”，而應檢視宴客與要求投票支持間是否存在對價關係。他指出，以現在物價，在餐廳吃一頓飯每人破千元並不罕見，真正應釐清的是餐會與投票行為間的關聯，否則恐讓地方中秋餐會、三節送禮都無所適從。



吳宗憲也提出宜蘭五結日前爆發的“生日蛋糕賄選案”，他了解相關送蛋糕關懷長者行動已持續多年，質疑若並非選舉期間才開始，是否就應直接與賄選畫上等號。檢方則指出，羅姓鄉長候選人與蔡姓鄉代候選人涉嫌假借贈送社區長者生日蛋糕名義賄選，搜索4處、拘提及傳訊28人，訊後分別以新台幣10萬元、3萬元交保。



吳宗憲說，地方近期最常詢問的就是“中秋節到底還能不能送禮？”包括餐會能否邀請參選人、摸彩品能不能送、三節送禮是否踩線。他認為，政府應更清楚告訴民眾及參選人界線在哪裡，否則選舉一到，長年進行的地方服務也可能因查賄產生疑慮，進一步形成寒蟬效應。



曾任檢察官的吳宗憲並表示，過去偵辦選舉案件，除非犯罪情節明確、情況嚴重或有即時保全證據必要，否則會審慎評估選前強制處分對選舉的影響。他認為，司法介入選舉的時間點尤其敏感，應兼顧查賄與民主選舉正常運作，避免偵辦本身成為左右選舉攻防的政治議題。