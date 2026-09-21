鬍鬚張被青鳥出征　郭正亮曝長年支持民進黨

郭正亮。（中評社 資料照) 中評社台北9月21日電／鬍鬚張董事長張永昌之子張耀升出席中國國民黨籍台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，部分網友揚言抵制，相關話題引發外界熱議，鬍鬚張隨後也發布聲明，強調相關行程並非代表鬍鬚張公司或品牌立場。對此，前“立委”郭正亮透露，張永昌長年支持民進黨，在選舉時，包括自己在內的政治人物都會特別去拜會張永昌，且前陳水扁也曾選擇鬍鬚張餐廳作為車隊休息站。



鬍鬚張在寧夏夜市起家，該選區就是台北市大同區，郭正亮過去參選台北市“立委”就是該選區，現選區是民進黨“立委”王世堅，過去也曾與陳水扁到鬍鬚張用餐。



鬍鬚張20日晚間發布聲明，針對近日網路討論，特此說明，該行程為公司同仁以個人身分參與的私人活動，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場。鬍鬚張強調，該公司長期以來專注於餐飲本業、食品安全與服務品質，服務不同背景、不同立場的每一位消費者。



鬍鬚張除強調，對於網路上將個人私人行程與品牌立場直接連結的相關說法，並非事實，也盼外界勿過度延伸或造成誤解。也強調，每一位認真為生活、為台灣打拼的人，都是鬍鬚張珍惜的顧客，會持續專注餐飲本業，用心服務每一位消費者。



另外，民進黨台北市長參選人沈伯洋重申，商家或個人支持任何政治人物，都是民主社會中的自由，大家應守住基本界線，不做人身攻擊、不造謠，“台北市長選舉的討論最終仍應回到市政，才是最健康的方式”



郭正亮今天在政論節目《大新聞大爆卦》表示，鬍鬚張董座張永昌家住台北市大同區、長年支持民進黨，在選舉時，包括自己在內的政治人物都會特別去拜會張永昌。此外，過去陳水扁還特別選擇鬍鬚張的餐廳，作為車隊遊行途中的休息站，由此可見，鬍鬚張長期與綠營熟識，“兒子的行為老爸怎麼能負責呢？”



而針對沈伯洋對此事的回應，郭正亮接著說，沈沒有特別點名鬍鬚張，此事一定會在大同區傳開、引發“沈沒有幫自己人說話”的質疑，此事同時顯示，沈與台北市的關係非常少、與基層根本沒有連結度。