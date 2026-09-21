前台“國安局長”李翔宙：美一定來從不是事實

李翔宙。（中評社 資料照） 中評社台北9月21日電／前台“國安局長”、駐丹麥代表李翔宙走過50年軍旅與外交歲月，近日將出版新書《政。望》。其中，針對兩岸與台灣安全戰略的問題，李翔宙表示，他在書裡說了一件台灣政治場合很少有人敢說的話：“美國一定會來，不能再是台灣安全戰略的基石”。他強調，不是因為美國不重要，美國當然仍是最重要的夥伴，而是因為，把自己的命運建立在別人的善意上，是最危險的戰略。



李翔宙新書內容提到，“美國一定會來”這句話，台灣說了70年。說得理所當然，也說得心安理得，說得好像那是一個不需要質疑的事實。但它從來不是事實，它只是一個我們需要相信的故事。



李翔宙是在馬英九執政時期擔任“國安局長”。



他在新書自序中寫道：為何在此刻提筆？離開公職後，許多朋友建議我寫下公職生涯一路走來這些年的見聞與思緒，起初猶豫再三，一個退伍軍人、一個曾經的公僕，是否還有資格對“國家”大事指指點點？但最終促使他執筆的，是一種深沉的不安與不忍。不安的是，當前台海局勢之險峻，已非過去任何時期可比擬；不忍的是，看見年輕世代對未來失去信心，看見社會在內耗中蹉跎歲月，看見許多本可避免的錯誤一再重演；我不敢說自己有什麼高明的見解，更無意為任何黨派背書。但50年的軍政歷練，讓他有機會從不同角度觀察這個“國家”，從軍事前線到情報核心，從“國安”決策到外交實務，從榮民關懷照護到國際經驗借鏡，這些經驗心得或許能為思考台灣未來，提供一些不同的視角。



這本書，是一個老兵對“國家”的擔憂，也是對下一代的期許。我相信，無論藍綠、無論統獨，絕大多數台灣人民都希望這片土地平安、繁榮、有尊嚴。我也相信，只要政府願意展現對人民的真誠之愛：不是口號，而是落實在每一項政策、每一個決定中的關懷與負責。只要人民對未來懷抱希望，不是盲目樂觀，而是基於理性判斷的信心與行動，我們就能找到出路。



這本書還有一個很少人談的主題：兩岸之間，那些沒有被說出口的話，台灣社會談兩岸，通常衹有兩種聲音：“我們要獨立，台灣是台灣，中國是中國”、“我們要和平，不要刺激對方，小心駛得萬年船”。但是，這兩種聲音都迴避了一個最根本的問題：如果戰爭真的來了，台灣打算怎麼辦？不是口號，不是立場，不是選票考量。是真實的，那一天到來，台灣怎麼辦？



1994年，烏克蘭放棄核武，換取美英俄的“安全保證”，2014年，俄羅斯併吞克里米亞。美國和英國制裁了俄羅斯，但軍事干預，沒有發生，“安全保證”，不等於“安全保障”。烏克蘭用整個國家的命運，證明了這一點。



“台灣，學到了嗎？”李翔宙表示，這本書裡，還有一個更深的問題，一個幾乎沒有台灣政治人物敢正面回答的問題：“台灣的認同，到底是什麼？”台灣人認同“我是台灣人”的比例，已經超過六成，但“我是台灣人”，究竟意味著什麼？意味著反對中國？意味著支持獨立？還是意味著，認同一種生活方式：自由、民主、多元、包容，並且願意守護它，不管它叫什麼名字？



李翔宙認為，這個問題，攸關台灣在最艱難時刻的凝聚力，一個只知道“我不是中國人”的認同，是消極的認同，一個清楚知道“我在守護什麼價值”的認同，才是有力量的認同。這個差別，在戰場上，可能決定一切。



李翔宙透露，書裡有一段話，是他寫完整本書之後，最後加上去的；加的時候，他的手微微顫抖。他說，不是因為年紀大了，而是因為這句話，讓他想起了那25萬人的白色燭光，想起了洪仲丘，想起了那個以色列年輕人說的“因為這裡是我唯一的家”。



李翔宙說，這句話是：“台灣輸出的，從來不是商品，而是一種值得嚮往的活法”。這種活法，自由、有尊嚴、可以說真話、可以選擇自己的領導人、可以在街頭唱歌、可以在網路上罵政府。他認為，這才是大陸最難複製的資產，也是台灣最值得守護的東西。不是某一個黨，不是某一個人，不是某一面旗幟，而是這種活法的自省。