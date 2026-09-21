柯志恩力搶客家票　推出五大政策

柯志恩今天公布五大客家政策，力搶客家票。高雄市約有40萬客家人口。（照：柯志恩競辦提供） 中評社高雄9月21日電／中國國民黨高雄市長參選人柯志恩，今天公布“五大客家政策”，涵蓋爭取續辦世界客家博覽會、青年返鄉創業補助、整合東九區觀光、提高文化活動與語言認證獎勵，以及客家文化數位典藏與工藝傳承，宣示將全力打造高雄成為“南方客家文化首都”。



為鼓勵年輕人留在家鄉或返鄉，柯志恩希望針對18至40歲，投入文化、農業、工藝、觀光或地方創生的青年，每年最高給予補助新台幣50萬元，並協助申請“中央”資源，兩年合計最高可達200萬元。



高雄市約有40萬客家人口，約佔全市總人口的14.7%，以美濃、杉林、六龜、甲仙等區域客家人口較多。



柯志恩表示，高雄美濃不僅擁有著名的粄條、紙傘、藍染與田園風光，對在地民眾而言更是日常生活的核心。她強調，市政規劃必須讓青年回鄉找得到機會、農產工藝賣得出去、旅客願意留宿，並讓下一代能在自然環境中說客語。



因此，柯志恩提出“高雄好客券”想法，以美濃、旗山為旅遊雙核心，改善公共運輸和轉乘，串聯內門、杉林、六龜、甲仙等山城景點。凡入住客庄地區合法旅宿或露營場消費滿1500元，即可獲得500元好客券於在地特約店家抵用。



柯志恩認為，鼓勵舉辦客家活動，市府對文化活動補助需要加碼；現有“高雄客家月”升級“高雄客家季”。同一申請單位每年補助上限由10萬元提高到20萬元；政策性計劃或具文化傳承意義的大型活動，由30萬元提高到60萬元。全力支持以高雄客庄為主題的音樂、影視及文化創作。



柯志恩主張深耕客語教育，以三民、鳳山等都會區客庄為目標，持續在學校擴大辦理生活客語與沉浸式教學，希望2030年前數量倍增。此外，全面調升客語認證獎勵金（初級1000元、中級1500元、中高級3000元、高級5000元、專業級6000元）。



柯志恩強調，希望透過明確的政策挹注，讓返鄉青年順利創業、在地產品接到訂單、孩子能用客語與長輩交流，並吸引外地旅客深訪客庄，共同為高雄客家發展開創全新可能。