曲兆祥：民眾黨在低谷期　兩個太陽恐小於一

台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨智庫“台灣新故鄉智庫協會”理事曲兆祥接受中評社訪問表示，民眾黨在年底選舉處於低谷，前民眾黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌雖說是兩個太陽，但柯受司法案件影響，如被關在籠子裡的獅子，黃則失去“立法院”舞台，1加1可能還小於1。年底若能守住台北市議員4席，新北市1席，其他“直轄市”上1至2席，那就算過關了。



曲兆祥說，藍白在竹北市、新竹縣破局，主要是閩南族群與客家族群的政治資源分配問題，但國民黨主席鄭麗文只能概括承受，未來鄭的政治路就看藍綠在新北市、高雄市的輸贏，若同時被綠營拿走，國民黨內勢必會逼鄭下台不可。



曲兆祥曾任台灣師範大學政治學研究所教授兼所長、中國文化大學政治學系副教授，1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等，2001年加入親民黨。現為台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事，中國文化大學“國家發展研究所”兼任教授。



曲兆祥接受中評社訪問表示，鄭麗文在國民黨內本就不是非常強勢的領袖，而仰仗的國民黨秘書長李乾龍系統、黃復興系統，都在此次藍白合竹北市、新竹縣破局一事上，凸顯了跟地方山頭基本上脫節、無法掌控地方派系的弱點，但要把責任完全歸咎於鄭麗文頭上，並不是很合理。



曲兆祥說，竹北市、新竹縣基本上是閩客族群之間的矛盾，也就是政治資源分配的問題，國民黨籍新竹縣長候選人徐欣瑩、民進黨籍新竹縣長候選人鄭朝方都是客家人，無論誰當選，閩南人就沒了，所以至少得拿竹北市，竹北市也是新竹縣最大的稅收來源，因此對閩南人來說竹北絕對不能讓，背後真正逼得徐得挺國民黨籍竹北市長候選人吳旭智的，是現任國民黨籍新竹縣長楊文科、副縣長陳見賢。



曲兆祥指出，現在竹北市、新竹縣搞成如此，效應是會外溢的，對新北市、高雄市的影響不小，而民眾黨支持者（小草）有兩種反應，一是藍綠都欺負白，就都不投票，二是故意投給綠當“賭爛票”。