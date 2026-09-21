戰時備援選址納兒童館？林國春：政府說清楚

網路流傳，板橋兒童未來館列為聯合應變中心備用選址地點，國民黨新北市議員林國春表示，政府有必要說清楚。（照片：林國春臉書） 中評社台北9月21日電／網路論壇PTT於19日出現一篇題為“冥禁洞居然有臉搞黨慶，慶三小啦”之爆料文章，內容指出“中央聯合應變中心”（CJEOC）設置地點與佈局規劃的內部機密簡報資料，中國國民黨籍新北市議員林國春21日在臉書發文指出，選址規劃的簡報，其中竟出現“板橋兒童未來館”、“中和警消社宅”列為備用選址地點？林國春說，民進黨政府有必要把事情說清楚，兒童未來館是否真的曾被納入中央聯合應變中心或戰時備援設施的選址評估？不要讓我們的小孩替你們在美國的小孩擋子彈，不要把民眾當成你們的盾牌！



林國春表示，網路近日流傳一份疑似涉及“中央聯合應變中心”（CJEOC）選址規劃的簡報，其中竟出現“板橋兒童未來館”、“中和警消社宅”列為備用選址地點？



林國春說，這份資料究竟是真是假？作為新北市板橋區的市議員，他認為民進黨政府有必要把事情說清楚。兒童未來館是“中央”核定、位於板橋核心地區的“國家級”兒童文化場館，新北市政府今年2月才宣布已通過都市設計審議，預計今年開工。因此，他要求“中央政府”先確認兩件事情。



第一，網路流傳的這份簡報是否為政府正式文件？兒童未來館是否真的曾被納入“中央聯合應變中心”或戰時備援設施的選址評估？



第二，如果確實曾經列入評估，為什麼會選擇板橋兒童未來館？當時考量的條件是什麼？又做了哪些安全風險評估？戰爭不是紙上談兵。



林國春指出，烏克蘭戰爭中，俄軍2024年曾宣稱攻擊位於敖德薩的烏克蘭南方作戰司令部，當地同時傳出住宅、醫療、教育等民用設施遭到波及，軍事相關設施的選擇與城市民用空間之間的風險，確實值得台灣提前思考。



林國春強調，台灣當然需要做好防衛與應變準備，但任何重要設施的選址，都應該把平時功能與戰時安全一併納入考量。尤其板橋兒童未來館未來服務的是兒童與家庭，“中央”如果真的曾經將它納入戰時應變設施評估，就更應該把選址理由、安全評估及目前規劃狀態向社會說明清楚。



林國春說，他不預設這份資料一定是真的，也不預設“中央”的規劃一定有問題。但涉及板橋、新北警消、涉及兒童、涉及戰時安全，就不能讓市民只能從網路流出的簡報自己猜。



林國春重伸，他很希望這份資料只是網路傳言，真的拜託不要讓我們的小孩替你們在美國的小孩擋子彈，拜託不要把民眾當成你們的盾牌！