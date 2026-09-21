美軍建議台北故宮納戰時備援？藍要求講清楚

藍委林沛祥 。（中評社 資料照) 中評社台北9月21日電／美軍建議台官方把戰時聯合應變中心（CJEOC）放在台北故宮？相關傳聞引發恐慌。對此，中國國民黨“立委”林沛祥21日表示，政府不能欺瞞全民做戰爭準備，他將要求“行政院”、“國防部”及相關單位說清楚3件事情，不能一面告訴人民歲月靜好，一面在地下室偷偷開啟“地獄模式”。



網路論壇PTT於19日出現一篇題為“冥禁洞居然有臉搞黨慶，慶三小啦”之爆料文章，內容指出聯合應變中心（CJEOC）設置地點與佈局規劃的內部機密簡報資料，其中赫然出現將台北故宮納入選址考量，更明確標註此項建議出自“美方陸軍工兵團建議”，更納入新北市板橋區正在籌備中的“國家兒童未來館”，引發網路議論是否“讓兒童當砲灰”、暴露戰時規劃將“以民為盾”。



根據爆料者的疑似翻拍簡報圖片顯示，在“中央”異地強固備援中心與決策核心小組地下運作空間的規劃中，針對分散式指管場址與應變中心提出的建議，北區清單中列有台北車站與故宮，而台北故宮部分更直接標註為“美方陸軍工兵團建議”，顯示美方軍事代表不僅參與了台灣關鍵防衛與指管設施的場址評估，更實質影響了“國家級”戰時備援中樞的選址方向。



此外，選址清單納入板橋“國家兒童未來館”，該計劃原為於2021年8月核定，以提供兒童多元發展、創新學習體驗、親子互動、友善平權、參與共創的場域為目標，同時培養孩童面對未來的素養，成為改變社會的驅動力。現在規劃為戰時指揮中心，讓爆料原PO痛批，此舉如同將孩童與教育場域置於軍事衝突的暴風圈中，“怎麼會讓兒童當砲灰”？



據爆料也指出，該計劃亦包含信義計劃區5星級飯店地下樓層、捷運地下空間、公部門優先的高樓層地下層大樓以及新莊副都心地下室等地點，質疑是否有將公共設施與日常民眾活動區域作為防禦屏障？此篇爆料文章曝光後，隨即在PTT八卦板（Gossiping）引發部分鄉民的點閱與議論。



林沛祥表示，“政府真的有必要出來講清楚。”網路流傳的這份簡報到底是真是假，先不預設立場；但若內容屬實，問題就非常嚴重。因為大家看到的不是單純蓋一個地下室，而是涉及“國家”戰時指揮、備援中心，以及大量民用設施的“國防”規劃。



林沛祥指出，更令人錯愕的是，名單裡面竟然傳出有故宮、台北車站、捷運地下空間、五星級飯店，甚至還有“國家”兒童未來館。林沛祥提出質疑，兒童未來館不是要讓孩子探索未來嗎？怎麼探索到最後，地下室變成戰時指揮中心？



“政府這幾年一直告訴台灣人民，要準備‘全社會防衛韌性’；美方也公開提出所謂‘Hellscape、地獄景象’的作戰概念，“國防”當然要準備。”林沛祥認為，台灣也當然需要強化韌性，但不能一面告訴人民歲月靜好，一面自己在地下室偷偷開啟“地獄模式”。



“這才是我最不能接受的地方。不是“國家”不能做戰爭準備，而是政府不能欺瞞全民做戰爭準備。”林沛祥表示，他將要求“行政院”、“國防部”以及相關單位說清楚3件事情：第一，這份文件到底是真是假？第二，美方陸軍工兵團到底有沒有參與選址、參與到什麼程度？第三，為什麼兒童館、車站、捷運、飯店這些高度民用的設施，會出現在戰時指揮備援的評估名單？



林沛祥強調，“台灣人民支持“國防”，不代表人民同意政府開一張空白支票。”Hellscape如果是用來嚇阻敵人，他支持討論；但如果連台灣人民自己都是看了爆料才知道政府在規劃什麼，那這個“地獄模式”，恐怕第一個被嚇到的不是敵人，而是自己的人民。