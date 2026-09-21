關注：司法雙標嚴重　查辦彰化謝家或反效果

彰化謝家代表、前“立委”鄭汝芬擔任魏平政競總競選總團長。（中評社 資料照） 中評社彰化9月22日電（記者 方敬為）中國國民黨籍彰化縣議會議長謝典霖、父親謝新隆、母親前“立委”鄭汝芬替特定參選人舉辦餐會，遭檢調以涉嫌賄選火速偵辦；反觀先前民進黨桃園市長參選人黃世杰，同樣遭檢舉花公帑辦餐費競選，迄今檢調動作卻靜悄悄，兩者形成強烈對比。原先政壇預期彰化謝家捲入司法爭議將衝擊藍營選情，如今卻有司法嚴重雙標的情況出現，或導致選民憤慨，產生反效果。



彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆、母親鄭汝芬等3人，今年7月被“行政院”中部聯合服務中心副執行長吳音寧指控，涉嫌挪用公款在縣議會席開10多桌宴請地方民代、為特定候選人輔選，檢調在9月份即大動作搜查，鄭汝芬雖獲新台幣100萬元交保並限制住居，但謝氏父子雙雙遭法院裁定羈押禁見。



值得注意的是，今年8月間，國民黨籍桃園市議員詹江村同樣具名告發民進黨桃園市長參選人黃世杰涉嫌賄選，指控農田水利署以“供水交流”為名動用公帑舉辦餐會，席間不僅由官員公然在台上大談黃世杰政見、高喊當選口號，更致贈市價約新台幣300元的禮品。然而，截至目前為止，桃園檢調毫無動靜，與彰化檢調的雷厲風行，形成強烈對比。



先前政壇觀察認為，彰化謝家做為在彰化縣具有影響力的泛藍政治家族派系，捲入司法風波，勢必重創藍營在彰化縣的選情，尤其鄭汝芬身兼國民黨彰化縣長參選人魏平政競選總部總團長，如今被檢調鎖定，直接削弱了國民黨的陸戰組織能力，讓藍營原本就處於低迷狀態的縣長選情更加雪上加霜。



但如今，民眾比較司法系統對黃世杰涉賄嫌疑的偵辦態度，或許對國民黨在彰化縣的處境反而會產生同情。根據各項長期民調數據顯示，台灣民眾對司法公正性的不信任度，常年徘徊在50%至60%以上的高檔，尤其是“辦藍不辦綠、遇綠則緩逢藍則快”的辦案節奏，無疑再次印證了社會大眾對司法淪為政治侍從的深層焦慮。



當司法雙重標準的情況嚴重，選民的心理認知很可能出現反轉，尤其若司法執法的超然與公正性出現偏頗，選民關注的焦點或許就不再侷限於個案情節本身，而是迅速蔓延為對“司法淪為政治追殺工具”的厭惡，在此氛圍下，受到特定鎖定打擊的彰化謝家，反而容易在基層激起同情，更重要的是，非綠陣營支持者甚至會產生激憤與不平情緒，進而催生出同仇敵愾的心理。



國民黨主席鄭麗文19日晚間親赴彰化探視鄭汝芬，即直接將檢調偵辦謝家定調為“政治追殺、放狗咬人”，就是在設法凸顯司法淪為政治工具的荒謬，呼籲在野陣營團結、凝聚非綠選民。相關事件的後續走向會是何方得利，值得觀察。