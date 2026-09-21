嘉義蚵寶亮相　翁章梁邀吃好蚵

嘉義縣長翁章梁（右）現場與主廚一起煮牡蠣。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義9月21日電（記者 李京昇）嘉義縣是全台灣最大的牡蠣產區之一，民進黨嘉義縣長翁章梁21日與首度亮相的原創牡蠣IP“蚵寶”宣傳年度行銷活動，延續“東石蚵.營業中”主題，今年由“2026嘉義蚵友會”串聯餐飲及銷售業者，自9月21日至11月1日推出消費、打卡及集章活動，邀請民眾走訪產地品嘗溯源好蚵。



嘉義牡蠣年產量逾6000公噸，占全台灣約45%，縣府自2022年起推動牡蠣產業提升輔導計劃，從溯源制度、產業培力、場域改善到通路拓展，協助蚵農、販運商及業者導入批次管理及產地資訊揭露。截至今年，已累計輔導634戶登錄溯源條碼、29件產銷履歷驗證，並建立5處剖蚵場域示範場域，目前全聯、大全聯、萬家福、樂家康、美廉社及喜互惠等連鎖通路，都可買到嘉義溯源牡蠣。



翁章梁與具保健食品及護理專業的陸巧因主廚現場展開“說溯源.牡蠣風味學”對談，並一起烹煮東石鮮蚵。陸巧因表示，挑選鮮蚵可觀察蚵肉是否呈晶瑩剔透的乳白色，裙邊完整、緊實且沒有腐爛情形，購買時若認明生產溯源QR code及產銷履歷標章，更能掌握來源。



翁章梁表示，東北季風來臨後蚵仔會逐漸變瘦，提醒民眾把握時機到嘉義品嘗，由於東石蚵知名度已高，縣府目前更重視透過溯源機制“驗明東石蚵真身”，證明來源無虞，並協助業者強化自我管理，進一步建立品牌效應。



縣府農業處表示，活動期間兩隻“蚵寶”也將現身東石漁港及布袋觀光魚市，邀請民眾合影打卡，並可透過“嘉義牡蠣資訊平台”了解嘉義牡蠣產業、溯源制度、合作店家及最新活動資訊。



活動期間登入“嘉義縣牡蠣資訊平台”，可透過合作店家地圖尋找嘉義好蚵，完成定位打卡及數位集章任務後，解鎖專屬優惠券，集章越多還有機會獲得限量蚵寶好禮；在指定合作店家單筆消費滿500元，完成打卡後還可隨機兌換“蚵寶飯友盲盒”，蒐集5款特色牡蠣料理角色。