趙文志：美中關係逐漸轉向相互經濟嚇阻

中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授趙文志。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月22日電（記者 邱筠媜）中美峰會24日將於美國華府登場，雙方是否談及台灣議題備受矚目。中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授趙文志21日出席兩岸政策協會主辦的座談會表示，不能以華府與北京握手次數，當作衡量台海安全的指標，美中過度競爭或過度和解，對台灣都不利，台灣應期待可預測的美中關係，但不能以犧牲台灣利益換取穩定。



趙文志說，習特二會後真正改變的可能是權力競爭工具，美國透過關稅、科技管制、投資限制及盟友供應鏈與中國競逐，中國則以稀土、關鍵礦產、市場准入及供應鏈控制反制。中國利用稀土等籌碼反制美國制裁，顯示其已具相當程度的反制裁及經濟嚇阻能力。尤其美國發展AI、半導體等產業，無法完全忽略中國的稀土供應。因此，美中關係逐漸從非對稱的經濟脅迫，轉向相互經濟嚇阻。



趙文志，政治大學“國家發展研究所”博士。現任中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授、副教務長，曾任兩岸政策協會常務理事、政治大學預測市場研究中心研究員、成功大學東南亞研究中心特邀研究人員等。



趙文志指出，特朗普第二任期的作法，並未完全跳脫美國前總統拜登時期“該競爭時競爭、該合作時合作”的邏輯，原因在於當前國際局勢已無法由單一國家主導，美國處理俄烏戰爭、中東、台海、半導體及AI等議題，都需要面對中國。



趙文志認為，從5月習特會至今，中美雙邊關係的改善仍相當程度依賴特朗普對中國領導人的示好，未來要觀察這種“個人化的戰略穩定”，是否逐漸形成“制度性的戰略穩定”。除了即將舉行的習特二會，也應持續觀察G20、APEC等後續互動，確認美中是否形成更制度化的互動模式。



“當美中過度競爭或美中過度和解，對台灣都是不利的。”趙文志表示，對台灣而言，不能把華府與北京握手的次數，當作衡量台海安全的指標。台灣面對的是雙重風險，美中過度競爭，可能因擦槍走火或軍事衝突將台灣拖入其中；美中過度和解，也可能產生台灣利益被賣掉的疑慮。因此台灣應期待的是可預測的美中關係，但不能以犧牲台灣利益換取穩定。

