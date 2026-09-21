黃敬平：綠複製韓流？人造“洋流”效用有限

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月22日電（記者 盧誠輝）民進黨台北市長參選人沈伯洋近日到中壢夜市，陪同民進黨桃園市長參選人黃世杰掃街拜票。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，綠營想複製當初“立法院長”韓國瑜選高雄市長時的“韓流”旋風，但“人造洋流”根本無法相提並論，外溢效用有限。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者。三連霸桃園市議員。



黃敬平強調，“人造洋流”根本無法與“韓流”相提並論，“韓流”當初所創造出來的外溢效應，也是“人造洋流”完全比不上的，頂多只是讓綠營支持者自嗨而已，反而還因此弱化黃世杰的主體性。



他提到，沈伯洋來桃園之前，黃世杰和多位民進黨籍桃園市議員已經在網路社群宣傳了好幾天，他有朋友20日當晚就在中壢夜市，發現沈周邊始終圍著約四、五百個人在簇擁，很明顯就是動員來的支持者，根本不是沈自稱是“自然形成”的那樣。



黃敬平指出，友人告訴他，沈伯洋到場前，現場就有約數十人的暗樁，會適時帶動現場氣氛，不斷高喊“洋流、凍蒜”，並要求其他民眾一起喊口號，感覺就像是演出來的一樣，很多民眾在外圍也僅是觀看，並未加入支持者的行列。



黃敬平分析，所謂的“洋流”就是利用數百名支持者圍在沈伯洋周邊所製造出來的氛圍，然後再透過綠媒傾巢而出的報導與渲染，刻意營造出沈伯洋好像人氣很旺的樣子，但事實並非如此。



他說，黃世杰原本希望透過沈伯洋的加持可以拉抬自己低迷已久的選情，但黃的風采卻被沈搶光了，很多支持者都只記得沈當天有來中壢夜市掃街，卻不記得黃是否也在場，黃的民調還是一樣低，在桃園很多區的民調甚至還落後張善政高達兩倍以上。



黃敬平認為，綠營發動的“人造洋流”，確實有把沈伯洋的氣勢拉抬上去，但也僅止於有利沈自身的選情，對黃世杰的選情不但完全沒幫助，反而還因此弱化黃的主體性，連綠營地方都不看好黃的選情。