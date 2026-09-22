習特會　許文忠：美國可能勸台灣與大陸對話

南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠。（中評社 方敬為攝） 中評社南投9月23日電（記者 方敬為）針對中美元首擬於24日在華府舉行峰會，南投暨南國際大學國際企業學系副教授許文忠接受中評社訪問表示，這次峰會研判會聚焦在經濟層面的需求與合作，尤其全球地緣政治的動盪，迫使美國必須向中國尋求某種程度的協助；在政治面向，中美自今年5月達成“建設性戰略穩定關係”的共識後，較具爭議且敏感的議題，應該是擱置處理，甚至在美國有求於中國前提下，不排除有所妥協。



許文忠說，在國際現實與美國內部政治利益的交織下，甚至美國有可能勸說台灣與中國大陸展開對話。近期美國政壇與知識份子圈已逐漸蔓延一種避戰情緒，正如前國務卿希拉里即公開表述，美國都自身難保，遑論保衛台灣？這也與特朗普的外交作風不謀而合。



許文忠，擁有英國里茲大學（University of Leeds）國際企業所博士、中國社科院工業經濟所博士學位，研究領域包括國際企業、海外直接投資、中小型企業成長、經濟金融等。



針對預計9月24日在華府登場的中美峰會，許文忠認為，經貿應該是優先討論的議題，目前美國內部面臨嚴峻的通貨膨脹壓力，過往貿易戰所疊加的高額關稅，最終有超過90%的成本被轉嫁至美國消費者身上，導致物價居高不下，為了抑制通膨，特朗普政府勢必需要一定程度的降溫貿易戰，甚至基於選票考量，要求中國擴大採購美國農產品與波音客機等，營造“美國優先”的政治紅利。



他說，另一方面，中國則需要穩定的出口環境與經濟基本面，面對美國在頂尖人工智慧（AI）模型、電子設計自動化（EDA）軟體以及極紫外線（EUV）光刻機等高端科技的壟斷與封鎖，中方迫切需要爭取技術打壓的緩衝期，藉此換取時間，力拼在未來幾年內建立起完整的本土供應鏈。因此，雙方皆有強烈的意願透過談判來控管無上限的競爭與科技風險。



除了經濟層面的相互需求，許文忠說，全球地緣政治的動盪也將促使美國向中國尋求合作，包括持續延燒的俄烏戰爭，以及美國與伊朗的衝突，正不斷消耗美國的軍工產業產能，並對其全球霸權造成嚴重的削弱。若無中國的斡旋，甚至在中國持續維持與俄羅斯及中東的正常商貿、提供物資支援的情況下，美國與西方陣營將難以在這些泥淖般的消耗戰中取得徹底勝利。

