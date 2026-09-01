關注：選舉肅殺重　反綠選民沉默螺旋形成？

蔣萬安昨天中午吃鬍鬚張滷肉飯力挺，並在社群發文。（取自蔣萬安臉書） 中評社台北9月22日電（記者 黃筱筠）連鎖餐飲店鬍鬚張少東因力挺台北市長蔣萬安，反而遭到綠營在網路出征。加上彰化縣議會議長謝典霖以及父親遭到檢調偵辦涉及賄選，一股肅殺之氣升起。這導致不支持綠營的選民形成沉默螺旋，擔心講出不支持綠營的言論，就遭到追殺，但這股不滿很可能在投票時爆發。



餐飲業者鬍鬚張少東支持蔣萬安引發爭議，民進黨台北市長參選人、“立委”沈伯洋雖然試圖緩頰說，商家想挺哪些政治人物是商家自由，大家不要踩紅線就好。但沈伯洋並未登高一呼，要求支持者不要霸凌鬍鬚張店家。鬍鬚張經過綠營側翼在網路大舉批評，馬上切割是少東個人行為。但卻被前“立委”郭正亮翻出鬍鬚張過去力挺民進黨，綠營側翼只想要出征，管他以前是什麼歷史，可見側翼的瘋狂程度。



民進黨執政最近這幾年，時常瀰漫這種霸凌的氛圍，只要不滿民進黨施政或是對民進黨政策有意見，就常常會被綠營側翼在網路上圍剿，甚至言語上霸凌，讓許多不支持民進黨主張的民眾感到擔心，有壓力而噤聲，這在傳播上，就是沉默螺旋。且這群民眾會越來越不想在公開場所，或是網路上發表言論，擔心遭到出征。



尤其現在綠營對沈伯洋造神，鋪陳“洋流”，只要洋流流經的地方，看似人潮滿滿。在這樣的民氣壓力之下，許多選民就算不滿，更不想公開表態，擔心自己遭到“洋流”攻擊。



另一方面，彰化謝家謝典霖、謝父謝新隆因涉及賄選遭到羈押禁見，母親、前“立委”鄭汝芬以新台幣100萬元交保，這件事情不只彰化地方震撼，連同支持藍營的地方里長們都擔心出席餐會或是在有發放贈品的場合出席，可能會被檢調約談。



台北市議員楊植斗在臉書上就公開說，支持的里長們說“我們會怕”。因此，取消中秋節摸彩環節。原本中秋節前夕是參選人的跑攤熱門時刻，為了爭取支持，市議員或是參選人一天連跑20場是常見的，一方面拉近與選民距離，也可以爭取選票支持。但許多藍營縣市議員參選人都不敢提供禮品，就是因為擔心地方里長被司法檢調偵辦。



但蕭美琴出席力挺民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純的場合，被台灣民眾黨參選人爆出，這個場合提供給民眾的餐盒有香腸、滷蛋、炒麵等一看就是超過新台幣30元的賄選紅線，檢調是否也比照彰化縣議會餐會進行偵辦？



綠營不管是從網路上由側翼出手，或是檢調“選擇性”辦賄選，這都會讓非支持綠營的選民，不敢聲張，這種沉默效應會營造出綠營聲勢高漲，但其實是另一方不想喊出聲，最後只能藉由投票結果展現真正的民意。