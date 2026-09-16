晏揚清：需警覺被美當籌碼　兩岸終究要一談

台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月22日電（記者 蔣繼平）針對中美峰會將登場，台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清向中評社表示，特朗普對中國掀起貿易戰的目標都未達到，對內也需要刺激11月的期中選舉選情，目前應該是特朗普很需要中方來配合，台灣需要警覺逐步被視為籌碼，終究無法迴避兩岸問題。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。曾任義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。曾任高雄市兩岸和平發展促進協會理事長。



晏揚清表示，這次也是聯合國大會舉行的時間，美國需要中國配合很多事情，聚焦要談人工智慧與金融問題，AI應用方面，特朗普一直想要管制AI，這部分美國可能需要中國配合做一些事情，若特朗普可以說服中國配合，就能營造勝利的味道。



晏揚清表示，為何貿易金融很重要，雖然美國掀起貿易戰，但發現中國進出口不斷增加，全世界衹有中國這樣，特朗普的目的完全沒有達到。看起來，中國製造透過很多方式轉到美國去，中國也想要得到一些東西，譬如讓電動車進入美國市場。



晏揚清表示，美國11月要期中選舉，特朗普現在民調很低，僅3成多，且是第二任期最低點，如果這一次促成中國電動車到美國生產並雇用美國工人，對特朗普來講應該是有加分。如果期中選舉選不好，特朗普未來最後的兩年任期會非常不好過。



晏揚清表示，而且現在美債這麼高，加上中國在世界貿易體系結算體系上不斷去美元化，若讓中國成功達陣，美國失去美元地位核心利益會非常危險，美國未來就不能隨便印鈔票或制裁其他國家了。

