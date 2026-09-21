歷史哥：藍軍四縣市危險　新北輸就算大敗

歷史哥李易修接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月22日電（記者 張嘉文）11月28日舉行的台灣九合一地方選舉進入最後衝刺，中國國民黨能否維持目前執政15縣市的版圖備受關注。時事評論員“歷史哥”李易修向中評社盤點國民黨全台選情表示，藍營目前要守住既有版圖並不輕鬆，其中宜蘭縣、彰化縣、新竹縣、嘉義市四席都是激戰區，目前看起來都有危險，能否守住將是關鍵。



此外，新北市更是絕對不能丟的戰場，李易修說，“新北輸，這算在野大敗，特大敗”，因此民進黨目前也將重兵放在新北，正伺機拿下。至於藍營可能的反攻區，他認為高雄最值得觀察，若能拿下，其政治意義將遠超一般縣市。



李易修出生於高雄，台灣師範大學歷史系碩士，無黨籍，2019年以“歷史哥HistoryBro”在YouTube經營直播節目，並因力挺國民黨2020候選人韓國瑜打響名氣，目前頻道有51.6萬人訂閱。



李易修接受中評社訪問時表示，從北往南看國民黨縣市長選情，基隆、台北市目前相對穩定，桃園市長張善政選情也相當穩；苗栗、南投目前問題不大，台中市部分，他認為國民黨的江啟臣目前具有明顯優勢。新竹市在高虹安爭取連任下，因她並未重回民眾黨，也減少受到藍白之間紛爭牽動，加上近年與地方派系有所互動，目前相對穩定。



真正比較辛苦的是新北市，李易修說，民進黨新北市長參選人蘇巧慧準備充分，國民黨李四川則啟動得太晚，加上過去未曾參選，仍帶有較濃厚的事務官性格，個人形象還不夠立體，這也是新北選情陷入焦灼的原因。



李易修強調，新北的重要性甚至超越部分藍營現有執政縣市，一旦新北失守，對在野陣營將是非常嚴重的挫敗，“新北輸，這算在野的特大敗。”因此新北一定要守住，這也是民進黨目前重兵攻擊新北的原因。



至於此次出現藍白破局的新竹縣，李易修評估目前狀況“非常糟糕”，主要問題仍在國民黨徐欣瑩沒有看懂局勢，加上竹北市長藍白各推人選，牽動整體布局，因此很可能變成竹北國民黨贏，但新竹縣長失守。