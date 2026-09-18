關注：賴清德轟雲林張家　綠政治家族更多

賴清德（前左二）、蘇治芬（前左一）為劉建國助選（前右一）。（照：劉建國競選總部提供） 中評社雲林9月22日電（記者 李京昇）賴清德近期兩度赴雲林縣替民進黨雲林縣長參選人劉建國助選，更親任競總主委，接連把“國民黨張家政治接班”拉到選戰主軸。不過在賴清德高舉旗幟猛攻雲林張榮味家族之際，綠營檯面上的政治家族更多，這次參選新北市長的蘇巧慧就是政二代，雲林縣前縣長蘇治芬也是政二代，嘉義縣陳明文家族更是赫赫有名。



年底雲林縣長選戰之爭，國民黨推派藍委張嘉郡出戰，其父張榮味曾任雲林縣長，姑姑張麗善為現任縣長，張家在地方長期經營基層與農業系統，有深厚的實力與人脈，加上有泛藍、無黨籍地方民代、村里長及基層組織支持，張麗善更全力拉抬準備交棒，成為民進黨力拚突破的高牆。



民進黨今年提名4年前挑戰張麗善失利的劉建國再戰張家，賴清德親自接下劉建國競選總部主委，並邀長期與劉建國關係隔閡的蘇治芬擔任總督導，同時讓蘇的子弟兵帶槍加入，誓言拿下雲林一役。



賴清德近日也鎖定抨擊，張榮味做完縣長由妹妹張麗善接棒，如今又由女兒張嘉郡參選，不能讓雲林成為特定家族的“政治私產”，並批評“張家整碗捧”。



當賴清德把雲林選戰攻防拉高到“反家族政治”，質疑也隨之而來，這套標準是否也適用於民進黨自己？



這也是張麗善21日立即反擊“不要忘了，雲林不只有張家，還有蘇家”的原因。



民進黨籍前縣長蘇治芬家族在雲林具有長期政治脈絡，其父蘇東啟曾任雲林縣議員，母親蘇洪月嬌曾任台灣省議員，大姊蘇治洋接續父母的政治步伐，曾任台灣省省議員以及“國民大會代表”，有蘇家班之稱，家族兩代有四人從政。



政二代、新北市長參選人蘇巧慧是前“行政院長”蘇貞昌之女，她也曾公開談到父親政治背景帶來的影響，並強調希望讓選民看到自己的政治品牌與市政主張。



鄰近的嘉義縣地方政治同樣存在家族政治脈絡，前“立委”、縣長陳明文家族長期活躍於嘉義政壇，在他操盤下，綠營更在嘉義縣執政長達25年，陳明文兒子陳冠廷2024也順利當選“立委”。



“政治家族”並不是國民黨或雲林張家所獨有，而是台灣地方政治長期存在的現象，不分藍綠。

