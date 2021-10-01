魯台名家暨新銳藝術家聯展嘉義登場

2026第八屆魯台名家暨新銳藝術家聯展即日起至9月30日在嘉義崇仁醫護管理專科學校藝術中心展出，21日舉行開幕式。(中評社) 中評社嘉義9月22日電／以丹青為媒、以藝術會友。“2026第八屆魯台名家暨新銳藝術家聯展”即日起至9月30日在嘉義崇仁醫護管理專科學校藝術中心展出，21日舉行開幕活動，共同見證魯台兩地中華文化藝術交流的重要時刻。



本屆以“墨韻傳桃城・丹青會齊魯”為主題，匯聚山東與台灣兩地藝術家，展出近百件作品，涵蓋水墨、膠彩、書法及綜合媒材，展現兩地藝術文化的傳承、交流與當代發展。



“魯台名家暨新銳藝術家聯展”今年邁入第八屆，多年來持續串聯山東與台灣藝術家，並將藝術交流延伸至藝術教育、創作互動及文化參訪，逐步建立跨地域的藝文交流平台。本屆除邀集具代表性的藝術名家參展，也納入青年及新銳藝術家，讓不同世代的創作在同一展場交流，呈現傳統藝術精神在當代延續與轉化的多元面貌。



本屆展名“墨韻傳桃城・丹青會齊魯”，“桃城”象徵嘉義的人文與藝術底蘊，“齊魯”則代表山東悠久的歷史文化與書畫傳統。兩地藝術家以各自的筆墨語言與創作觀點相互對話，作品題材涵蓋山水、花鳥、人物、書法及當代藝術，既展現傳統書畫的深厚文脈，也呈現藝術家對自然、生命與生活經驗的不同詮釋。



主辦單位華夏藝術畫院表示，藝術交流不僅是作品的展示，更是創作者彼此觀摩、學習與理解的過程。本屆特別重視青年藝術家的參與，期望藉由資深藝術家的創作經驗與青年世代的新觀點相互激盪，為兩地藝術交流注入新的活力，也為青年藝術人才提供更多展示與交流的機會。



本次台灣展由華夏藝術畫院、菏澤市臺灣同胞投資企業協會主辦，楊靜江美術館、台灣硬筆書法藝術協會、台灣藝術家總會、嘉義市教師書畫協會、山東省青年美術家協會、菏澤市臺屬聯誼會、華夏藝術畫院青年部等單位協辦，並由崇仁醫護管理專科學校擔任教育交流單位。



展出地點在嘉義縣大林鎮湖北里大湖1－10號崇仁醫護管理專科學校藝術中心，即日起至9月30日止。

