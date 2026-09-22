美要求台官員少訪智庫　藍：林佳龍夢該醒了

國民黨文傳會主委陳以信。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／針對媒體報導美國前“國安會”中國事務主任、布魯金斯研究院何瑞恩透露，部分赴美台灣官員遭特朗普政府官員要求減少造訪華府智庫，中國國民黨文傳會主委陳以信22日表示，從賴清德迄今未能過境美國本土、對台軍售延宕，到現在傳出台灣官員赴華府智庫交流受到限制，種種警訊都顯示台美關係面臨嚴峻挑戰。“賴政府”卻一再宣傳“台美關係史上最好”，顯然是自欺欺人、愚弄民眾！



陳以信強調，“賴政府”對美工作不及格，就不該再天天吹噓台美關係，更不該拿“史上最好”欺瞞民眾。“賴政府”應正視美國對台政策以美國利益為核心的外交現實，全面檢討對美工作。連對美關係都問題頻傳，“外交部長”林佳龍卻還幻想“共管中國”，這場夢真的該醒了。



陳以信指出，林佳龍日前還宣稱“台灣利益就是美國利益”，甚至豪言台美“要去管理中國”。他批評，林佳龍的說法不僅天真，更是一廂情願。台灣連自己在華府的政策影響力都面臨挑戰，何來侈言“共管中國”？他反問，林佳龍與其高談闊論，不如先回答：為何賴清德迄今仍未能過境美國本土？為何重要對台軍售仍在延宕？為何現在又傳出台灣官員連拜會華府智庫都被要求減少？



陳以信說，報導指出特朗普不希望台灣成為其推動對中政策目標的障礙，再次凸顯“美國利益從來不等於台灣利益”。台美之間固然有許多共同利益，但林佳龍天真地把兩者畫上等號，就是把台灣安全建立在錯誤假設上。