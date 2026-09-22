新北市長選舉差距5萬票？ 董智森：聽聽就好

新北市長參選人國民黨李四川（左）與民進黨蘇巧慧。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／2026新北市長選戰持續升溫，民進黨參選人蘇巧慧與國民黨李四川的攻防備受關注。媒體人吳子嘉近日分析，新北選情可能一路拉鋸至投票前，最後勝負差距恐落在5萬票以內。對此，資深媒體人董智森卻不認同，認為相關預測“聽聽就好”，指出最終差距會超過5萬票，更點名蘇巧慧目前面臨支持度難以進一步突破的問題，並再度提起蘇家多年前的住家失竊爭議。



吳子嘉日前談及新北選情時表示，藍綠競爭已相當激烈，並研判最終差距可能在5萬票以內。相關說法近日也成為選戰討論焦點。



不過，董智森21日在政論節目《大新聞大爆卦》中對此有不同看法。他表示，這類民調或選情預測“聽聽就好”，自己認為最後差距“100%會超過5萬票”。他指出，各陣營在選舉期間都有不同民調，目前真正值得觀察的，是候選人的支持度能否持續向上突破。



董智森進一步將矛頭指向蘇巧慧，認為她現階段已陷入選情瓶頸，並稱其很難與父親、前“行政院長”蘇貞昌過去給部分選民的政治印象切割。他隨後再提近日藍營重新炒熱的“184萬元及兩本護照失竊案”，批評蘇家至今沒有把相關爭議說清楚。



這起陳年事件近期因國民黨新北市議員林國春16日召開記者會而重回檯面。林國春指稱，2001年蘇貞昌擔任台北縣長期間，蘇家實際遭竊地點是在台北市住處，但當時卻以台北縣長官邸失竊為由處理兩本護照遺失事宜。他並宣稱，遭竊財物還包括184萬元現金，但當時並未一併報案。林國春另稱，當年因此有兩名負責官邸勤務的基層員警遭記申誡，而自己當時任職台北縣刑警大隊組長，相關發給“外交部”的公文就是由他經手。



董智森此次則痛批，若失竊地點確實不在台北縣官邸，卻導致負責官邸勤務的員警受到懲處，問題就不只是現金有沒有報案而已。他並質疑蘇巧慧多年來未針對這兩名員警的遭遇給出令他滿意的說明。



不過，蘇巧慧日前面對林國春等人重提此事時已回應表示，相關事件“已經澄清過非常多次”，沒想到此次選戰又再被提出；她強調，希望新北市長選舉能回歸候選人本身的特質、政見與願景比較，並表示仍會持續打一場陽光、正面的選戰。



距離投票日逐步逼近，新北藍綠攻防也從市政、建設延伸至候選人家族過往爭議。吳子嘉認為最終可能形成5萬票內的拉鋸戰，董智森則持不同判斷；隨著陳年案件重新被搬上選戰檯面，是否會影響選民對候選人的觀感，仍有待後續選情發展觀察。