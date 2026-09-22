賴清德公文救卓榮泰薪水？翁曉玲批朕即王法

若卓榮泰9月份薪水已發放，藍委翁曉玲要求，台主計長陳淑姿出面說明，是何人批准？（照片：翁曉玲臉書） 中評社台北9月22日電／2026年度政府總預算日前正式公布，賴清德在公布案中批示“人事費用係法定經費，“立法院”不宜刪減或凍結”，再度引爆朝野“憲政”攻防。中國國民黨籍“立委”翁曉玲21日在臉書發文抨擊，直指賴清德一紙批示不應凌駕“立法院”預算決議，更以“朕即王法”形容賴清德的作法。她並將矛頭指向“行政院”與“主計總處”，要求說明若“行政院長”卓榮泰遭凍結的9月至12月薪資仍獲發放，究竟由誰批准、經過哪些承辦人員。



“立法院”8月14日三讀通過2026年度政府總預算，其中通過翁曉玲所提提案，凍結卓榮泰今年9月至12月薪資，待完成依法編列預算及副署法律等條件後，向“立法院”內政委員會提出書面報告並經同意，始得動支。



賴清德9月18日公布總預算時則批示兩點，除強調“憲法”保障服公職工作權、人事費用屬法定經費，“立法院”不宜刪減或凍結外，也指出總預算公布前，各機關依《預算法》第54條執行的相關經費屬合法支出，應予妥適處理；府秘書長潘孟安隨後將批示內容函送五院。



翁曉玲批評，這種作法形同以賴清德批示介入“立法院”已作成的預算決議。她質疑，如果行政機關僅因賴清德公文就不執行“國會”的刪凍決議，等於讓“立法院”的預算審查權受到架空，甚至以“朕即天下、朕即王法”形容她所認為的“憲政”爭議。



翁曉玲並回顧陳水扁政府時期的案例。她提到，陳水扁於2004年9月4日公布由“立法院”三讀通過的《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》時，首創在簽署“總統”令的公文（咨文）中附加批註，直接在內文點出該項與他自身有關的‘涉己’條例“違憲”。



翁曉玲說，“陳水扁畢竟是法律人，不敢逾越‘憲政’底線，他對不爽、不滿的法律案，不敢不公布法律，也不敢指揮‘行政院院長’不副署法律”。因此前述319真調會條例公布後，當時民進黨“立委”旋即向“司法院”聲請大法官“釋憲”，之後作成了釋字585號解釋。



翁曉玲表示，另一項同樣發生在陳水扁少數政府執政時期的案例，是與刪除大法官專業加給的預算案有關。當時“立法院”審議2005年度政府總預算案時，通過刪除大法官支領司法人員專業加給之預算，那時民進黨團在“立院”為少數，之後由柯建銘等民進黨“立委”們提起“釋憲”，大法官嗣後作成釋字601號解釋。



翁曉玲接著說，同樣是少數政府，陳水扁和賴清德二人看待“憲政”民主和權力分立原則的態度卻大不同。陳水扁政府即使貪腐，但至少還遵守“憲法”秩序和規則，不至於亂到毀憲的程度。



而“行政院”先前表示，“行政院長”是“憲法”所定法定職位，相關俸給屬法定經費，認為“立法院”藉由預算決議凍結院長薪資，涉及逾越預算審查權限與權力分立疑義，並主張與釋字601號及《預算法》第52條規定有所牴觸。



翁曉玲則持完全不同法律見解，她認為，賴清德的批示性質至多屬“行政建議”，不能直接取代“立法院”已通過的預算決議，並指出公文僅要求各機關依《預算法》“妥適處理”，並未明確命令主計人員發放卓榮泰遭凍結的薪資。



翁曉玲要求“主計總處”主計長陳淑姿出面說明，若最終確實發放卓榮泰9月至12月遭凍結的薪資，應交代由誰作成決定、相關行政程序為何。她並警告主計及承辦人員，公務機關仍應依法行政，不應單憑上級政治指示處理預算。