中美峰會延宕對台軍售？沈伯洋：美方有考量

綠委沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）中美峰會24日將於美國華盛頓舉行，傳出美國讓步，對台140億美元延宕的軍售，可能細拆、分批處理。民進黨台北市長參選人、“外交及國防委員會”“立委”沈伯洋22日表示，美方最後要採取什麼方式出售？牽涉美方自身“國防”及國內政治考量，“我們就是做好我們自己，至於對方要怎麼賣，其實都有對方的考量。”



價值約140億美元的對台軍售案數月來仍等待美國總統特朗普批准。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）6月曾表示，軍售仍在審查中，並非暫停；隨著24日中美峰會登場，軍售案是否延後或拆分成較小規模的方案，再度受到關注。



沈伯洋22日上午在“立法院”接受媒體聯訪，記者問，中美領導人第二次會晤即將登場，外界傳出美國價值140億美元的對台軍售可能拆成較小規模、分批處理，這樣的方式是否會影響台灣“國防”？



沈伯洋表示，對台灣而言，在“國防”採購上最重要的原則，是相關採購能否符合實際“國防”需求，以及所投入的金額能否支應所需，這也是為何過去一直強調“國防”特別條例，因為無論是對美軍購或其他對外“國防”採購，本來就是長期工作，有些計劃可能長達5年，甚至8年，不會只看單一時間點。



至於美方如何處理軍售案?沈伯洋表示，“今天賣方他要怎麼賣，他今天要用什麼樣的方式”，第一牽涉美方自身“國防”方面的考量，第二也牽涉美國國內政治因素，因此從台灣角度來看，最重要的是先把自己的事情做好，至於美方最後採取整批、拆分或其他方式處理軍售，是美方必須考量的問題。



沈伯洋強調，“對於我們來講，我們就是做好我們自己”，至於對方要怎麼賣，其實都有對方自己的考量。