與蔣萬安只差個位數？沈伯洋：民調須公正

民進黨台北市長參選人、綠委沈伯洋受訪。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）信民協會委託民調專家戴立安22日公布最新民調，傳出民進黨台北市長參選人沈伯洋只落後中國國民黨籍台北市長蔣萬安個位數百分比。沈伯洋表示，對他們來講就是持續追趕，但自己本來就是挑戰者，蔣萬安作為現任市長，越往後要追近的機會也會越來越艱難，因此不敢大意。



沈伯洋也提到，各種資料的調查方式不同，有些是網路資料，也未必完全建立在台北市的樣本之上；好感度也會隨各地發生的時事有所變化，因此相關數據可以作為參考，但不會是選舉中最重要的事情。判斷一份民調是否具有公正性，首先要看負責解讀及執行民調的專家是誰，其次是問題如何設計、抽樣方式及樣本是否足夠等，這些才是觀察民調的重要方式。



信民協會22日上午10時在台大校友會館舉行台北市長第一場選情民調發表會，由信民協會創會理事長黃清龍主持、民調專家戴立安解說。該民調由信民協會委託戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為9月16日至18日，對象為設籍台北市且年滿20歲民眾，共成功完訪1076人，其中住宅電話752人、行動電話324人，抽樣誤差最大值為正負3.0個百分點。



沈伯洋22日上午在“立法院”接受媒體聯訪被問到，信民協會、戴立安今日將公布最新台北市長民調，傳出沈伯洋與蔣萬安的差距已經拉近至個位數，如何看待？



“對我們來講，就是我們全部在追進當中！”沈伯洋說，他本來就是挑戰者，蔣萬安作為現任市長，越到後面要繼續追近的機會只會越來越艱難，目前自己的知名度確實稍微提高，但不代表知名度會轉化成支持度，仍必須讓市民從不認識到認識，進一步產生信任，因此距離真正獲得市民支持仍有一段路要走，競選團隊內部即使看到相關數據，也不敢大意，仍會按照既定步調持續爭取選民支持。