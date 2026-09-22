曹興誠發布民調　楊植斗批：大罷免換個舞台

聯電創辦人曹興誠的信民協會要發布台北市長民調，國民黨台北市議員楊植斗痛批，大罷免模式帶風向。（照片：楊植斗臉書） 中評社台北9月22日電／信民協會預定22日發表台北市長選情民調結果，中國國民黨籍台北市議員楊植斗21日在臉書發文痛批，聯電創辦人曹興誠旗下的“信民協會”要發布台北市長民調，真的滿頭問號，大罷免期間曹興誠跟民進黨台北市長參選人沈伯洋關係有多密切，其祕書兼民調發布會新聞窗口黃秀錦也曾公開力挺沈伯洋，熟悉的團體再發布民調，不免讓人聯想大罷免模式是否準備換個舞台繼續帶風向了，這樣的民調究竟是在測民意，還是在替沈伯洋造聲勢



楊植斗指出，看到曹興誠要發布台北市長民調的消息，真的滿頭問號，大罷免期間曹興誠跟沈伯洋關係有多密切，大家應該都還記得，現在曹興誠的“信民協會”預計要發布台北市長民調，更巧的是曹興誠祕書、新聞窗口黃秀錦，還曾經公開發文大挺沈伯洋，大讚“台北值得沈伯洋”。



楊植斗說，這樣的民調要怎麼相信它的公正性，究竟是誰出錢、誰委託、誰執行、題目怎麼設計、抽樣方法是什麼、完整問卷敢不敢公布，更有趣的是，民進黨這幾天才拿著自己的“內部數據”大肆宣傳，說沈伯洋聲量超車蔣萬安、好感度“轉負為正”，甚至已經開始喊“牽制蔣萬安”到“怎麼贏得選戰”了。



楊植斗指出，大罷免才過去多久，當時的動員、網路宣傳到青鳥出征、霸凌店家，大家都還記憶猶新，現在換成台北市長選舉，又看到熟悉的人、熟悉的團體出來發布民調，不免讓人聯想，大罷免模式是不是準備換個舞台、繼續帶風向了。



楊植斗痛批，自己的伯洋自己挺、自己的民調自己發，這樣的民調究竟是在測民意，還是在替沈伯洋造聲勢，拿著自己的數據吹捧，現在再等一份曹興誠的民調，民進黨就能一路解讀成“洋流席捲全台”，這樣的邏輯真的都“順起來”了。