綠邀家長轟蔣萬安不當處理兒虐　沈伯洋出席

“市府開罰重、家長訴訟痛、漏洞補不動”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）2026台北市長激戰，民進黨台北市長參選人、“立委”沈伯洋持續猛攻兒虐議題，民進黨籍“立委”林月琴22日邀集沈伯洋、民進黨籍台北市議員簡舒培及3名家長代表召開記者會，針對台北市幼兒園不當對待事件，質疑中國國民黨籍台北市長蔣萬安領導的市府在行政救濟、訴訟程序，制度漏洞也未完全補上，要求市府提出更完整的兒少保護機制。



林月琴22日上午在“立法院”舉行“市府開罰重、家長訴訟痛、漏洞補不動”記者會，沈伯洋、簡舒培及3名家長代表出席。



沈伯洋痛批，台北市兒少保護制度存在系統性問題，認為不能只在事件發生後重罰業者，更應從通報、調查、預防到受害家庭協助等環節全面檢討。



林月琴則邀請3名受影響家長現身說明事件發生後面臨的處境，包括行政調查、救濟及後續訴訟等問題，質疑即使市府對業者裁罰，受害家庭仍必須自行承受後續程序帶來的壓力。



簡舒培也批，她先前在台北市議會針對幼兒園疑似虐童事件質詢蔣萬安，要求市府協助家長處理團體訴訟、設置專案諮詢窗口，但蔣萬安市府慢半拍。



蔣萬安日前已表示，市府面對兒虐及幼兒園不當對待案件均採取從速、從重、從嚴原則處理，並持續與家長溝通，提供心理及法律等協助；針對個案也已進行調查、裁罰及要求業者停業等處置。