環團轟台中港違法填海　白海豚剩42隻恐滅絕

環團召開記者會批台中港違法填海破壞白海豚棲息環境，白委陳昭姿出席支持。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北9月22日電（記者 張嘉文）台中港南填方區填海工程爭議延燒，環團今天召開記者會砲轟，出席力挺的民眾黨“立委”陳昭姿示警，台灣白海豚屬第一級保育類野生動物，她第一次為此議題召開記者會時，掌握數量還有72隻，如今僅剩42隻、甚至可能不到。如果政府仍放任有爭議的填海工程持續進行，恐讓白海豚加速走向滅絕，難道要讓台灣成為親手“趕盡殺絕”白海豚的一方，鬧上國際新聞版面嗎？



監督施政聯盟、大地心環境關懷協會及台灣生態學會今天在“立法院”召開記者會，陳昭姿也出席支持環團。眾人質疑台中港務分公司在白海豚重要棲息環境附近進行填海造陸，除了有規避環評疑慮，相關工程生態檢核也被指流於形式，要求“海洋委員會”、“交通部”及公共工程委員會介入調查並重新進行實質審查。



陳昭姿表示，面對白海豚數量持續減少，政府更應嚴肅檢視工程可能造成的生態衝擊。她質疑，台中港務分公司在白海豚重要棲息環境進行填海工程，相關生態檢核自評對於是否有保育類野生動物、關注物種或重要棲地等項目，卻多勾選“否”。她要求“海委會”撤銷相關免重復審查處分，針對工程變更及填海物料等問題介入實質審查。



陳昭姿並指控，相關工程填海物件變更為營建廢土，計劃核定日期也有疑義，已非單純行政疏失問題。她支持環團向地檢署及行政法院採取法律行動，包括是否涉及偽造文書、廢土流向及不法利益等問題，都應由司法調查釐清，這是百億元規模的工程，她身為“立委”會持續追蹤到底。



大地心環境關懷協會執行長徐宛鈴表示，檢視港務公司公開的“公共工程生態檢核自評表”，從工程核定、規劃到設計階段，幾乎看不到生態背景人員或跨領域團隊實質參與，對工址周邊有無保育類野生動物、關注物種或重要棲地，以及是否採取生態衝擊迴避、減輕措施等，相關欄位多以“否”作答，質疑生態檢核只是形式。



台灣生態學會秘書長梁羽楓則指出，台中港南填方區位於白海豚頻繁出沒與覓食的重要棲地附近，大型填海開發將長期影響白海豚棲地。環團提出三項訴求，包括工程立即停工、禁止將營建廢土及再生粒料填入白海豚重要棲息環境，以及依《野生動物保育法》重新進行實質審查與環境影響評估。