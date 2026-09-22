何欣純炒麵餐盒爆賄選爭議　取消親子活動

民進黨台中市長參選人何欣純19日舉行大里霧峰後援會活動，會後提供的餐盒。（照:江和樹提供） 中評社台北9月22日電／蕭美琴日前為民進黨台中市長參選人何欣純助選，被台灣民眾黨市議員江和樹指出，會後現場發放炒麵餐盒，包含炒麵、香腸、滷蛋及豆腐，一看就超過30元。對此，何欣純當日雖宣稱不構成賄選，但21日於臉書公布取消親子活動，更稱是為避免產生不必要的聯想。



針對30元餐盒爭議，何欣純競總19日回應，選舉造勢活動提供民眾適度茶水、餐飲，且不逾越社會常情，不構成賄選，這是“法務部”載明的標準，特定人士不需刻意帶風向，企圖汙名化正常造勢活動。



不過何欣純21日在臉書發文表示，原訂於26日舉辦的“鼓動台中親子嘉年華”親子活動，因近期相關新聞事件，為避免產生不必要的誤解與聯想，經團隊審慎討論與評估後，決定取消活動，並同步暫緩後續規畫中的“親子童樂列車”系列活動。



何欣純表示，一路走來，每一場親子活動，都有許多家庭帶著孩子來到現場，和她們一起分享歡笑、感受親子同樂的珍貴時光，除感謝每一位辛勤規畫活動的團隊、夥伴及到場協助的志工朋友，更謝謝孩子用最天真燦爛的笑容，迎接著每一場活動的相聚，由衷感謝每位家長一路以來的支持與鼓勵。



何欣純稱，這些珍貴的回憶與心意，她都深深放在心上，強調活動可以暫停，但對孩子與家庭的關心不會停止，未來仍會持續關心台中的親子家庭，努力打造一座讓孩子開心成長、讓家長安心生活的快樂城市。