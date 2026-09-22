沈伯洋賴瑞隆高雄造勢3萬人？郭正亮指詐術

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆19日與同黨台北市長參選人沈伯洋合體造勢。（照片：賴瑞隆臉書） 中評社台北9月22日電／高雄市長選戰升溫，藍綠19日搬出大咖助陣，中國國民黨參選人柯志恩在鳳山的首場大型造勢力邀國民黨籍台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川合體，民進黨參選人賴瑞隆則找來同黨台北市長參選人沈伯洋划SUP(立式划槳)，雙方造勢均喊破3萬人。不過，高雄出身的前“立委”郭正亮21日在政論節目指出，賴瑞隆和沈伯洋合體的高雄市苓雅區英雄路，最多就是只能容納1萬多人，喊出現場有3萬人恐會誤導賴瑞隆。他更批，這個東西是詐術。



賴瑞隆19日與沈伯洋同框，從英雄路展開港灣走讀，並到愛河灣體驗SUP，沿路支持者隨行將現場擠得水洩不通。而在受訪時，賴瑞隆邀請柯志恩、台北市長蔣萬安走出同溫層，進行“雙城辯論”，沈伯洋也表達認同。面對被喊話當全台“母雞”時，沈伯洋則說每人都有城市藍圖與實力，“每個人都是母雞”。



“洋流本來就是假的”，郭正亮21日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，沈伯洋合體賴瑞隆時，現場宣稱有3萬人，當時兩人所走、苓雅區的英雄路全長僅135公尺，寬度則是30公尺，假設每平方公尺平均站4個人換算，儘管已經非常擁擠，但現場約不到15000人，“我就跟你說，這個東西是詐術”。



郭正亮說，沈伯洋目前可說是“呼喚青鳥造勢”，但選舉需要的是票，而非只有氣勢，所以需要夠大、外界難以對人數進行反駁的造勢場合。如民進黨就沒有對柯志恩造勢場合來3萬人的說法進行反駁。他指出，自己畢業於英雄路對岸、鹽埕區的鹽埕國中，愛河兩岸的馬路自己都走過，除非人潮向外擴散，否則英雄路最多就是只能容納1萬多人，喊出現場有3萬人恐會誤導賴瑞隆。