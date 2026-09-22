綠公布民調　沈伯洋僅差蔣萬安1.2個百分點

台北市長蔣萬安支持度41.7％、民進黨台北市長參選人沈伯洋40.5％。（照片：信民協會提供） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）2026台北市長選戰激烈，信民協會22日公布最新民調，中國國民黨籍台北市長蔣萬安支持度41.7%，民進黨台北市長參選人沈伯洋40.5%，2人僅差1.2個百分點，落在抽樣誤差範圍內。民調專家戴立安分析，目前2人支持度已呈現高度接近的態勢；不過在當選看好度方面，蔣萬安57.8%，仍明顯高於沈伯洋的21.3%。



信民協會22日在台大校友會館舉行台北市長第一場選情民調發表會，由信民協會創會理事長黃清龍主持、民調專家戴立安現場解說。信民協會被認為與聯電創辦人曹興誠關係密切。



根據民調，在“現在投票支持度”方面，蔣萬安獲41.7%、沈伯洋40.5%，雙方差距僅1.2%。從年齡交叉分析來看，50歲以上受訪者較傾向支持蔣萬安，20至49歲則較傾向支持沈伯洋。



政黨支持傾向方面，96.1%的國民黨支持者表態支持蔣萬安，民眾黨支持者有88.5%支持蔣萬安；民進黨支持者則有89.4%表態支持沈伯洋。



不過，在誰當選台北市長的機會最大看好度方面，蔣萬安仍取得明顯優勢。57.8%受訪者認為蔣萬安當選機會最大，認為沈伯洋當選機會最大的則有21.3%，雙方相差36.5個百分點。



在擔任台北市長的適合度方面，50%受訪者認為蔣萬安適合擔任市長，38.3%認為不適合；沈伯洋則有46.2%認為適合、32.5%認為不適合。蔣萬安適合度比沈伯洋高3.8個百分點，但不適合度也比沈伯洋高5.8個百分點。



蔣萬安施政滿意度部分，52.4%受訪者表示滿意、41.6%不滿意，另有6%未明確表態。信民協會指出，已有約94%的台北市民對蔣萬安市政表現明確表態。