穿“政治不正確”力挺鬍鬚張　管中閔喊爽

管中閔21日晚間在臉書曬照片，他身穿“政治不正確”黑色短袖上衣到鬍鬚張用餐。（CM Kuan臉書） 中評社台北9月22日電／“鬍鬚張”董事長張永昌之子、第三代接班人張耀升因出席中國國民黨籍台北市長蔣萬安大同區後援會成立大會，表態支持蔣萬安，引發部分網友不滿，揚言抵制鬍鬚張。台灣大學前校長管中閔21日晚間上傳自己前往鬍鬚張用餐的照片並直呼“爽啊”！他身穿“政治不正確”黑色短袖上衣意外成為亮點。



鬍鬚張是一個台灣連鎖快餐品牌，其代表性菜色為滷肉飯。1960年代原是台北市民生西路雙連市場對面賣滷肉飯的傳統小吃攤。小吃攤老闆張炎泉因生意忙碌沒時間整理他茂密的鬍子，久而久之老顧客都稱他“鬍鬚張”。後於1971年遷至寧夏路，1979年搬到寧夏夜市開起店面。受麥當勞的啟發，其長子張永昌透過實施商業管理策略，發展出強調精準的菜餚製作和快速服務的餐廳。



鬍鬚張21日晚間發布聲明表示，該行程為公司同仁“以個人身分參與的私人活動”，並非代表鬍鬚張公司或品牌立場。同時強調，公司長期專注於餐飲本業、食品安全及服務品質，服務不同背景、不同立場的每一位消費者。



該事件一出，藍白政壇人物都大力聲援鬍鬚張，前往購買。台北市長蔣萬安21日更回應：“有人負責到處出征，我就負責吃滷肉飯”，並曬出吃鬍鬚張餐盒照片力挺鬍鬚張。



管中閔21日晚間也在臉書發文，分享自己前往鬍鬚張用餐的照片，寫道，“今天晚餐鬍鬚張，套餐排骨加碗湯。爽啊”！值得注意的是，管還身穿寫有“政治不正確”字樣的衣服前往用餐，意外成為亮點。許多網友在管中閔臉書留言表示，“管爺的Tshirt😆😆帥呆了！”、“我中午先吃了”、“還穿上政治不正確”、“謝謝校長送暖”、“就敬您是管爺”！