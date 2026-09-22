台中全台最大媽祖像落成　盧秀燕盼吸引人潮

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月22日電（記者 方敬為）台中市大安港媽祖文化園區，歷經14年建設，巨型媽祖雕像終於在今年9月上旬完工安座，中國國民黨籍市長盧秀燕今天在議會答詢表示，大安媽祖像高達30米，近期落成，是全台最大尊媽祖像，預計10月啟用，最近已吸引大批遊客前來瞻仰，她預期未來會吸引大批海內外媽祖信眾前來，她要求有關局處要把握媽祖經濟，扶植地方業者接住商機。



大安港媽祖文化園區建置過程多舛，由於涉及單一宗教，為避免獨厚特定宗教信仰的爭議，台中市議會2014年附帶決議，“媽祖雕像部分，建議由民間企業募款認養興建”，歷經胡志強、林佳龍兩任市長後，才在盧秀燕任內獲“台中市興富發文化藝術基金會”捐贈興建。



媽祖雕像由藝術家柯建華設計，媽祖頭戴九條垂珠后冠、腳踏海浪、手執如意並面向大海，媽祖石雕本體高30米，結合23.6米白海豚基座，總高度達53.6米、約18層樓高。



盧秀燕22日在台中市議會總質詢備詢，針對大安港媽祖文化園區效應答詢表示，過去大安媽祖文化園區一直衹有一個蓮花座，甚至被外縣市嘲笑，她在競選市長時曾承諾，當選後一定要讓媽祖“站起來”，確實在這過程中充滿考驗，市府提案編列預算碰上波折未獲通過，只能咬緊牙根想辦法，所幸媽祖保佑，最終獲得民間捐獻。



盧秀燕說，媽祖園區馬上要完工啟用，她21日特別到現場視察，發現遊客如織，她抵達前剛走4輛遊覽車，現場還有許多民眾，包括高雄、南投、苗栗及在地鄉親都有，大家都是為了這座“全台最大尊、法力最高強”的媽祖像而來，當天就湧入3000人，與過去門可羅雀的情況差很多。



盧秀燕強調，我們要把握媽祖經濟，必須扶植周邊社區接住這波生意，面對龐大遊客，她要請觀光旅遊局、經濟發展局要在附近輔導青創與農特產品商店，設法將遊客導流進去，她相信未來一定會有更多海內外遊客來台中瞻仰全台最大的媽祖像，這極具吸引力，我們一定要準備好，接住這波龐大商機。